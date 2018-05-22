ВСУ разнесли позицию боевиков на Донбассе: появились фото

Украинские военные из 54-й бригады уничтожили передовую позицию боевиков на Светлодарской дуге. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, в районе поселка Троицкое, за который ответственная указанная бригада, противник начал обстрел позиций украинских военных.

"Боевая группа К-2, входящая в состав бригады, была вынуждена отреагировать мгновенно. В небо сразу был поднят беспилотник. Было определена конкретная позиция, откуда по нам ведется обстрел. Ответным и точным огнем, причем с трех разных позиций: из БМП-1, ЗУ-23-2 и ПТУРа, который стал контрольным выстрелом, позиция была уничтожена полностью. "Опорник" выгорел и обвалился", – написал Мысягин.

Волонтер добавил, что профессиональные и быстрые действия бойцов предотвратили возможные потери и нанесли существенный урон противнику.

Как сообщалось, под Горловкой продолжаются ожесточенные бои. Так, за прошедшие сутки большие потери и у ВСУ, и у боевиков. Враг 53 раза нарушал режим прекращения огня, из них 30 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. В результате двое наших бойцов погибли и восемь получили ранения, а у боевиков дела еще хуже – 15 убитых и 13 раненных.

Также Мысгяин писал, что ВСУ на Донбассе продвинулись еще на два километра. Он не указал, где именно это произошло, но говорит, что на этом участке фронта все в корне поменялось, и угроза жизни теперь – для боевиков.