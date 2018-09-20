Второй штурмовой катер "Кентавр" для ВМС спустили на воду: опубликованы яркие фото

В Киеве в четверг, 20 сентября, состоялся спуск на воду еще одного десантно-штурмового катера Кентавр. Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

"Кентавр – это уже второй проект отечественных катеров, который был разработан и построен именно в независимой Украине. Этот катер начал серию таких боевых единиц, мы уже имеем два спущенных на воду катера и ожидаем продолжения", - заявил начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов.

Новые боевые единицы построены на Киевском судостроительном заводе ЗАО Завод Кузница на Рыбальском по заказу Министерства обороны Украины для Военно-морских мил ВС Украины.

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Напомним, 14 сентября в Киеве состоялась торжественная церемония спуска на водупервого десантно-штурмового катера Кентавр.

Ранее мы писали о том, что украинские ВМС получат новый ракетный катер "Лань" и противодиверсионные "Кентавры". Например, "Лань" вооружат противокорабельными ракетами "Нептун"

Также сайт "Сегодня" разбирался, как реформируют украинский флот к 2035 году. В Украине разрабатывают стратегию развития ВМС до 2035 года. Одно из направлений – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров. В эту концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands, которые до сих пор ждут, пока Украина их заберет.