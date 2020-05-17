Введут серьезные меры: какие законопроекты о ПДД готовятся принять в Раде

В Верховной Раде лежат несколько законопроектов, вносящих изменения в Правила дорожного движения, один из которых обязывает пешеходов иметь на своей одежде светоотражающие элементы в темное время суток, чтобы обозначить себя на дороге.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня" для проекта SmartTalk.

Он привел пример Польши, где светоотражающие ленточки раздают бесплатно, чтобы люди носили их в ночное время суток.

"Этот законопроект я разрабатывал, будучи депутатом, когда увидел ужасную новость. В 2017 году женщина переходила трассу Киев – Чернигов , вела за руку шестилетнего ребенка и в коляске везла годовалую дочь. Водитель просто не заметил ее, потому что она переходила в неположенном месте. Погибли все трое, а отец ждал на противоположной стороне. Женщина могла перейти в ста метрах, где был освещенный пешеходный переход, но решила сократить путь и погибла со своими детьми. А водителя судят за то, что его действия привели к гибели трех человек", – говорит замминистра.

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По его мнению, если бы на этой женщине и детях были светоотражающие ленты, они бы все остались живы.

"Поэтому один из законопроектов вводит ответственность за нахождение без светоотражающих лент за пределами населенных пунктов в ночное время суток. Еще один законопроект касается введения ответственности за то, что водитель, остановив свою машину для каких-то технических моментов, не надевает светоотражающий жилет. Также есть очень большой закон, которым вводятся серьезные меры ответственности и уточняются многие нюансы. Надеемся, этот комплект законов в этом году будет принят ВР", – добавил чиновник.

Напомним, ранее Геращенко объяснил главную задачу видеофиксации ПДД .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с Антоном Геращенко: "Полицейские с электрошокерами должны будут получать разряд тока" .

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