Выборы президента: как голосуют Харьков и Львов

Оба региона входят в пятерку по количеству населения

Как во втором туре президентских выборов в Украине голосуют Харьковская и Львовская области? Оба региона входят в пятерку по количеству населения. В каждом около двух миллионов избирателей.



Начинаем со Львова. Голосуют там, можно сказать, празднично. Везде на избирательных участках мы встречали людей с ветками вербы, у православных сегодня Вербное воскресенье. А у римо-католиков, которых во Львове несколько тысяч, Пасха.

"Иду в церковь, посвящу лозу, детям внукам, себе с мужем и потом на участок. Встречаемся с мужем там", – улыбается львовянка.

"Мы уже проголосовали. В семейном кругу, пасочку поедим, яйца, и будем ждать результатов выборов", – признается молодая пара

Наблюдатели не сообщают о существенных нарушениях. С курьезного, на окраине Львова мужчина пытался проголосовать за сына и принес даже нотариально заверенную доверенность от его имени. Члены комиссии объяснили, что выбирать за кого-то он не может.

Между тем на Харьковщине уже зафиксировано несколько незначительных нарушений. Например – информация о кандидатах на некоторых участках была размещена не по алфавиту. Эту ошибку сразу исправили.

Кто уже проголосовал – домой не спешит: сегодня в Харькове тепло. В парке в центре города расцвели сотни тюльпанов. После голосования люди идут сюда семьями полюбоваться весенней красотой.

"Проголосовали за нашего кандидата. Надеемся на победу. Настроение замечательное. Приехали в парк смотреть на шикарные тюльпаны, которые посадили. Все прекрасно", – говорит жительница Харькова Елена Животчинкою

Напомним, голосование во втором туре выборов президента Украины продолжается. Оно сопровождается не только нарушениями, но и курьезными моментами. "Сегодня" собрали лучшие из них.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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