Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Выборы президента: как голосуют Харьков и Львов

Сегодня, 17:09

Оба региона входят в пятерку по количеству населения


Как во втором туре президентских выборов в Украине голосуют Харьковская и Львовская области? Оба региона входят в пятерку по количеству населения. В каждом около двух миллионов избирателей.
  
Начинаем со Львова. Голосуют там, можно сказать, празднично. Везде на избирательных участках мы встречали людей с ветками вербы, у православных сегодня Вербное воскресенье. А у римо-католиков, которых во Львове несколько тысяч, Пасха.

"Иду в церковь, посвящу лозу, детям внукам, себе с мужем и потом на участок. Встречаемся с мужем там", – улыбается львовянка.

"Мы уже проголосовали. В семейном кругу, пасочку поедим, яйца, и будем ждать результатов выборов", – признается молодая пара

Наблюдатели не сообщают о существенных нарушениях. С курьезного, на окраине Львова мужчина пытался проголосовать за сына и принес даже нотариально заверенную доверенность от его имени. Члены комиссии объяснили, что выбирать за кого-то он не может.

Между тем на Харьковщине уже зафиксировано несколько незначительных нарушений. Например – информация о кандидатах на некоторых участках была размещена не по алфавиту. Эту ошибку сразу исправили.

Кто уже проголосовал – домой не спешит: сегодня в Харькове тепло. В парке в центре города расцвели сотни тюльпанов. После голосования люди идут сюда семьями полюбоваться весенней красотой.

"Проголосовали за нашего кандидата. Надеемся на победу. Настроение замечательное. Приехали в парк смотреть на шикарные тюльпаны, которые посадили. Все прекрасно", – говорит жительница Харькова Елена Животчинкою

Напомним, голосование во втором туре выборов президента Украины продолжается. Оно сопровождается не только нарушениями, но и курьезными моментами. "Сегодня" собрали лучшие из них.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, нарушения, избиратели, голосование

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента: как голосуют Харьков и Львов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Италии активно выбирают президента Украины

Сегодня, 16:56

Чтобы избежать очередей на участках, привлекли волонтеров, их разыскивали даже в соцсетях

Нарушения на выборах в Закарпатской области: странные смс и люди вне списка

Сегодня, 16:54

Обстоятельства происшествий выясняют следователи

Как проходит голосование на скандальном участке в Кривом Роге

Сегодня, 16:53

В первом туре участок штурмовали разгневанные граждане

В Киеве в больнице на 109 избирателей выдали в четыре раза больше бюллетеней

Сегодня, 16:43

Нарушение зафиксировано на участке в Институте травматологии и ортопедии Академии медицинских наук Украины

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

В России запретят Instagram, Facebook и Twitter

Королёва удивила своей фигурой

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму

Реку Почайна уничтожают ради новой дороги

Нацбанк рассказал о несметных богатствах украинцев

Прикостылял за званием: награждение Билана

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Сегодня, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Российский наемник поразил откровениями о Сирии