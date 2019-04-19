Выборы президента Украины: ветеран АТО обратился к военным

Накануне дебатов и решающего голосования во втором туре выборов бывший боец указал на угрозу со стороны политиков

Евгений Терехов. Скриншот.

Ветеран войны на Донбассе Евгений Терехов с позывным "Титановый Джексон" обратился к военным оставаться в стороне от политических баталий во время выборов президента Украины и не поддаваться на манипуляции политиков. Соответствующее видеообращение он выложил в Facebook.

"Помня людей, которые воевали и воюют за Украину, меньше всего я хочу, чтобы их втягивали в политическую борьбу. А это пытаются сделать каждый, цинично прикрываясь лозунгами – "во имя Украины". Нашими руками пытаются организовать провокации и протесты. В последние дни перед голосованием, во время дебатов и в день выборов призываю всех военных быть в стороне от политических противостояний", – сказал он.

Терехов призвал военных избегать манипуляций со стороны политиков.

"Помните, что покой граждан на всех акциях, дебатах и ​​во время выборов будут защищать полицейские и гвардейцы. Многие из них сидели с вами в одних окопах. Помогите им, поддержите. Как тогда, на войне. Наша сила – в нашем единстве. Давайте, чтобы политики этого не изменили. И мы за один день не разрушили то, за что так тяжело боролись и сражались пять лет", – подчеркнул боец.

А тем временем Украина в ожидании президентской дискуссии в Киеве. Стадион уже заполняют люди, организаторы готовятся принять кандидатов в президенты. На территории спорткомплекса находится огромное количество правоохранителей. Смотрите больше, что происходит на стадионе и вокруг него в онлайн-трансляции сайта "Сегодня".

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