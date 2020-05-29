Как работают рестораны и спортзалы после ослабления карантина: новые правила для украинцев и впечатления владельцев

Работа летних террас не спасает кафешки и рестораны от убытков, а спортзалы предупреждают клиентов, что заниматься можно только по записи и в масках

Почти три недели рестораны, кафешки и бары в Украине работают в режиме летних террас. Весь персонал в масках и перчатках, столы – строго за 1,5 м друг от друга. Но народу не особо много, а те посетители, что есть, карантинные меры соблюдают неохотно, большинство без масок. Однако владельцев украинских заведений работа в режиме "летников" не спасает. По их словам, это в лучшем случае 20% от прежних оборотов. В спортзалах, которые откроются с 1 июня, ситуация немного лучше. К примеру, им не нужно искать деньги на закупку продуктов, чтобы запустить бизнес. Открыл спортзал – и все. Но и здесь есть свои нюансы. Крупнейшие фитнес-центры уже предупредили клиентов, что для посещения зала нужно заранее записываться и получить талончик, как в поликлинике к эндокринологу, а заниматься – строго в маске.

Как работают рестораны и спортзалы на карантине Видео: Сегодня

На грани банкротства

В отпуск за свой счет. Эта фраза стала девизом почти всего малого и среднего бизнеса в Украине. Но если супермаркеты, аптеки и некоторые строительные гипермаркеты работали, то кафе, барам и ресторанам сказали закрыться до лучших времен.

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До введения жесткого карантина в сфере ресторанного бизнеса работало около миллиона украинцев. Почти все остались без работы. Удержались единицы: менеджмент и персонал, которые переориентировались на доставку, сами стали у плиты и работали курьерами. Украинские рестораторы, с которыми пообщался сайт "Сегодня", оказались на грани банкротства.

Около 4 тыс. своих сотрудников на период жесткого карантина украинскому ресторатору Диме Борисову пришлось отправить в отпуск за свой счет. По его словам, по сути, это самый жесткий кризис из всех, что переживала Украина за годы независимости. Понятно, что сейчас, с возобновлением работы летних террас, персонал понемногу возвращается. Но речь идет о сотнях, а не тысячах сотрудников.

Аналогичные трудности переживает и владелец сети пиццерий Mamamia Алексей Тюрин. Многих из своих 500 сотрудников ему также пришлось отправить в отпуск за свой счет. По словам Алексея, даже после полного снятия карантина в рестораны будет ходить намного меньше людей. За два месяца народ просто привык не ходить по заведениям, люди научились жить по-другому, к тому же остался страх заразиться.

"Представьте, в один момент вас закрывают. Не поступают деньги на оплату продуктов, которые вы закупили на обычный режим работы, нет дохода для оплаты труда сотрудников, которые работали полный рабочий день. То есть у нас не просто исчезли прибыли, но и на высоком уровне остались обязательства. Пока был карантин, мы были вынуждены два месяца выплачивать зарплату, ту задолженность, которая была за обычный период. Думаю, такая ситуация у всех, кто еще работал. Кто не работал, тот просто сказал: все ребята, мы не платим, у нас долги, мы их выплатим когда-нибудь, и это когда-нибудь настало сейчас. А клиентов нет", – сказал сайту "Сегодня" Алексей Тюрин.

Одесский ресторатор, владелец заведений "Компот" Савелий Либкин рассказывает, что прибыль у них закончилась 16 марта, после было лишь накопление убытков. Ему пришлось сократить весь персонал, а это 600 человек, за исключением тех, кто обеспечивал доставку и питание врачей. В самые пиковые моменты вместе с курьерами работало 90 человек.

"Все эти люди, надеемся, придут в компанию, когда правительство решит, что мы ничуть не хуже, чем метрополитен. Сколько мы накопили убытков? Много. Сколько? Не скажу, но много. С поставщиками будем рассчитываться еще очень долго, но все отдадим, но долго", – сказал сайту "Сегодня" Савелий Либкин.

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Еще в конце марта Верховная Рада приняла закон №3275, который среди прочего предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса по безработице в период карантина. С заявлениями на помощь по выплате зарплат своим сотрудникам работодатели могут обращаться в районные центры занятости. Но размеры пособий определяются, исходя из финансовых возможностей госбюджета, и не могут превышать уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Спорт по записи и в маске

В отличие от некоторых ресторанов и кафешек, которые даже во время жесткого карантина работали на доставку, спортзалы были наглухо закрыты. Тренеры и весь обслуживающий персонал оказались на улице. По словам киевского тренера по функциональной подготовке Александра Ковтуна, пришлось осваивать новые виды онлайн-тренировок, а также новые тренировки на улицах и в парках.

"Ждем открытия спортзалов. Думаю, ограничивать количество людей в залах не будут, потому что не все сразу бросятся в зал. Некоторые еще будут остерегаться месяц-два. Ну а те, кто пойдет… в любом случае будут антисептики, влажная уборка. К тому же люди уже сами привыкли за два месяца соблюдать социальную дистанцию. То есть если кто-то один сидит на тренажере, второй будет стоять за 1,5-2 м и ждать", – сказал сайту "Сегодня" Александр Ковтун.

В Киеве спортзалы обещают открыть 1 июня. Некоторые уже даже разработали свои внутренние правила и предупредили клиентов, что на групповые занятия нужно будет записываться заранее, доступ строго по талонам, так как одновременно в зале не сможет находиться более 10 человек. В самом тренажерном зале некоторые тренажеры и вовсе будут закрыты. Ну а заниматься можно будет только в маске. Бассейны же пока под запретом.

В беседе с сайтом "Сегодня" киевлянка Кристина Акопян, которая до карантина ходила в спортзал, рассказала, что с 1 июня ходить не начнет.

"Пока непонятно, как они будут сортировать людей на тренажерах. И смысл занятия в маске? Если в зале и без маски, когда занимаешься, дышать сложно", – сказала нам Кристина.

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