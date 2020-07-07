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Выпускников массово забирают в армию: Минобразования просит отсрочку

7 июля, 14:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Украине сложилась ситуация с параллельным проведением вступительной и призывной кампании

Министерство образования и науки просит Министерство обороны внести изменения в весенний призыв в Украине. Соответствующее письмо за подписью и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета обнародовано на сайте ведомства.

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"Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампании 2020 года, которые обусловлены введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август месяц, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения о призыве указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продолжат свою учебу", - говорится в документе.

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Также отмечается, что сложившаяся в 2020 году ситуация с параллельным проведением вступительной и призывной кампании вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски, поскольку привела к возможности принятия различных решений на местах в отношении одинаковой категории лиц.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом в Украине планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

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Минобороны призыв минобразования

Источник: Сегодня

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