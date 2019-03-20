Вышинский: Вопрос обмена меня не интересует

Вышинский подчеркнул, что он будет бороться за справедливость

Кирилл Вышинский Фото: facebook.com/andriy.domanskyy.

Вышинский: Вопрос обмена меня не интересует //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8f/a88/5c5d8fa882027.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8f/a88/5c5d8fa882027.jpg 2019-03-20T13:36:43+02:00 Украина Вышинский подчеркнул, что он будет бороться за справедливость

Подозреваемый в Украине в государственной измене Кирилл Вышинский заявил, что вопрос его обмена российской стороне его не интересует, а "интересует справедливость". Об этом он заявил во время перерыва заседания Кассационного уголовного суда Верховного суда в среду, 20 марта.

"Меня интересует справедливость, а не обмен... вопрос обмена вообще меня лично не интересует", – сказал он и отметил, что в данном случае речь идет о том, что "по абсолютно надуманным обвинениям журналистов бросают в тюрьму".

Говоря о наличии у него паспорта гражданина Российской Федерации, Вышинский подчеркнул, что его супруга – гражданка РФ и живет в Москве.

"Я хотел бы иметь возможность жить с ней", – пояснил он.

В свою очередь, коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда передала на рассмотрение Объединенной палате Кассационного суда в составе Верховного суда ходатайство защиты Вышинского на незаконность задержания.

Сторона обвинения выступила против удовлетворения этого ходатайства.

После выхода из совещательной комнаты коллегия судей объявила о том, что просьба защиты частично подлежит удовлетворению. Суд огласил резолютивную часть решения, в которой отметил, что рассмотрение вопроса передается не в Большую палату, а в Объединенною палату Кассационного суда в составе Верховного суда.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев и намерена встретиться с подозреваемым в госизмене главным редактором "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским, чтоб удостовериться лично в его состоянии здоровья. Также она не планирует встречи со своей коллегой из Украины Людмилой Денисовой

Как сообщалось, на днях Вышинского этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.

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