Вышивка украинки стала аватаром Instagram-аккаунта Google и собрала 63 000 лайков

Зять пенсионерки предложил ей немного осовременить работы и попробовать вышить логотипы известных компаний

Фото: instagram.com/google.

Вышивка украинки стала аватаром Instagram-аккаунта Google и собрала 63 000 лайков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f0d/f2a/5c7f0df2a2289.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f0d/f2a/5c7f0df2a2289.jpg 2019-03-06T06:44:00+02:00 Украина Зять пенсионерки предложил ей немного осовременить работы и попробовать вышить логотипы известных компаний

Если сейчас зайти в официальный Instagram-аккаунт Google, на аватаре можно увидеть работу украинской мастерицы из Кривого Рога 65-летней Людмилы Киселевой. Фото набрало уже более 63 000 лайков. Историю этого необычного логотипа редакции рассказал Святослав Кобзенко, креативный директор агентства RAM360 и зять автора работы, – пишет AIN.UA.

Святослав рассказал, что теща, Людмила Киселева, после выхода на пенсию занялась вышивкой вида "французский узелок".

Мужчина предложил ей немного осовременить работы и попробовать вышить логотипы известных компаний – Google, Adidas, Nike. Чтобы вышить лого Google в этой технике, мастерице понадобилось около 2 дней.

Другие работы мастера

После этого, в прошлом году он опубликовал в своем Instagram созданную Людмилой работу с логотипом компании в рамках #MySuperG. Это – арт-проекта Google, кампания по сбору интересных воплощений логотипа Google, лучшие идеи в компании отбирают и устанавливают как аватар в Instargam-аккаунте.

"Любой человек размещает пост у себя в Instagram, прописывает хештег #MySuperG и вполне может попасть "на глаза" Google. Так и случилось с работой Людмилы Киселевой, которую я разместил в мае 2018 года", – рассказывает Святослав.

Напомним, работа украинских мастеров не впервые попадает в Instagram компании. В феврале 2017 года на аватар попала буква G, выложенная растениями-суккулентами в необычных бетонных кашпо.

Ранее мы писали, что в Киево-Печерской Лавре ко Дню Соборности Украины в 95-й раз выставили на публике Рушник национального единства, который проехал 765 тысяч километров и побывал в разных уголках Украины и всего мира.

Также мы писали, что мастерица из Хмельницкого придумала необычный способ вышивки, который она уже успела запатентовать, а за свое открытие и количество уникальных работ попала в Национальный реестр рекордов Украины.

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