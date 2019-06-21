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Высотой с 11-этажный дом: посол Украины побывал на авианосце США (фото)

21 июня, 10:10

Валерий Чалый даже встретил на USS Theodor Roosevelt украинку, которая служит там три года

Пока у американцев ломается новый авианосец, посол Украины в США Валерий Чалый посетил самый известный авианосец американского флота "Теодор Рузвельт". Впечатлениями о гигантском судне он поделился в Facebook.

"Могу честно признать – этот опыт стал первым в моей жизни, хотя было несколько возможностей, которыми мог воспользоваться. Наконец побывал на авианосце. Визит на USS Theodor Roosevelt (CVN 71) запомню надолго. Но не только из-за впечатлений в отношении самого боевого судна (три футбольных поля в длину и на уровне 11-этажного дома в высоту), но, прежде всего, из-за общения с уникальными людьми: командующим Третьего флота США вице-адмиралом Джоном Александером и командующим самого авианосца капитаном Карлосом Сардиелло. Много услышал интересного от них и также рассказал о нашей войне с Россией и наших героях", – написал он.

Также Чалый встретил на борту авианосца украинку.

"Сюрпризом стала встреча с украинкой Аллой Остапчук, которая уже три года служит на авианосце, и которой благодарен за интересную экскурсию и рассказ о самом авианосце и его многотысячной команде. Кто найдет на фото желто-синий флаг на авианосце – тому будет везти", – рассказал посол.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", американцы продолжают оказывать помощь нашей стране. Так, Конгресс США поддержал выделение 700 млн долларов для Украины. Среди выделенных средств часть денег пойдет на предоставление летального оружия.

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Тег США, посол, Чалый, авианосец

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