Вывозить детей за границу теперь придется по новым правилам: закон вступил в силу

С сегодняшнего дня, 29 августа, вступили в силу новые правила выезда детей за границу без согласия одного из родителей.

Согласно новым правилам, родитель, который вывозит ребенка, должен оповестить о поездке другого родителя заказным письмом. В письме должна быть указана цель поездки, место и продолжительность.

Если нет нотариально заверенного согласия отца, а при разводе вопрос об определении места жительства ребенка не решался, единственный вариант – обратиться в органы опеки и попечительства или в суд для получения решения об определении места жительства ребенка.

В случае, когда один из родителей отказывается давать согласие на выезд ребенка за границу сроком более месяца, но при этом исправно выполняет родительские обязанности, можно получить одноразовое временное разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины без согласия и сопровождения отца. Для этого нужно обратиться в суд.

Вывезти ребенка может только мать или отец, который не препятствует другому родителю видеться с малышом и участвовать в его воспитании.

За умышленное нарушение месячного срока установлена административная ответственность – штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн). Кроме этого, такой родитель на год лишится права выезжать за границу с ребенком.

Как известно, еще 3 июля 2018 г. Верховная Рада приняла ряд законов, которые были направлены на защиту прав детей. Пакет документов разработало Министерство юстиции в рамках инициативы "Чужих детей не бывает". В этом проекте не только уделяется много внимания правам детей, но и всерьез ужесточилась ответственность за неуплату алиментов.

Напомним, ранее в материале "С ребенком за границу: что нужно знать родителям о новых правилах" сайт "Сегодня" подробно объяснил, что нужно знать о новой процедуре, как изменились правила и требования, и какие документы нужны для выезда.