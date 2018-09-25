Взрыв миномета на Донбассе: военные назвали возможную причину

Раненых украинских военных оказалось меньше, чем ранее сообщалось в СМИ

Миномет "Молот" мог взорваться из-за неправильной подготовки мины к стрельбе. Также стало известно, что ранения получили два бойца, а не три. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

"Двое военнослужащих (а не трое, как неверно указали отдельные средства массовой информации) из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения", – сообщили военные.

В ООС отметили что в новом украинском миномете взорвалась мина, а произошло это еще 23 сентября.

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"По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, установлено следующее: вероятно, причина разрыва мины заключается в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдение правил его хранения", – пояснили военные.

Отмечается, что состояние раненных бойцов удовлетворительное и угрозы их жизни нет. В то же время по данному факту возбуждено уголовное производство по статье 414 ч. 2 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

Напомним, подобный инцидент произошел 6 июля, когда на полигоне в Ровенской области погибли военные из-за разрыва "Молота", также было много раненных. Там проходили бригадные учения с боевой стрельбой, которая закончилась трагически.

После этого инцидента президент Украины Петр Порошенко принял меры по минометам, приказав не использовать "Молот" на учениях до конца года. Такое поручение он дал министру обороны и начальнику Генерального штаба.