Взяли на работу солнце: репортаж с самой крупной солнечной электростанции в Украине

Под Никополем энергетики открыли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

Крупнейшая солнечная электростанция Украины. Еще год тому назад 400 гектаров бывшего карьера зарастали сорняками. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

То, что еще несколько лет тому назад казалось фантастикой, теперь стало реальностью в Никопольском районе Днепропетровской области. На днях здесь официально открыли крупнейшую в Украине и одну из наибольших в Европе солнечную электростанцию. Проект компания ДТЭК ВИЭ внедряла совместно с китайскими коллегами — компанией СМЕС. Корреспонденты "Сегодня" побывали на этом уникальном объекте, где на нашу страну работает солнце.

Станцию начали строить весной прошлого года, в октябре была установлена первая из панелей. Уже в феврале этого года станцию ввели в эксплуатацию, а 1 марта она дала первые киловатты зеленой электроэнергии.

"Вот, смотрите, там, впереди, на возвышении — будто серо-синее море. Но на самом деле это не вода, а солнечные панели — их здесь почти 750 тысяч", — говорит специалист по коммуникациям ДТЭК ВИЭ Александр Гречко.

И правда, на подъезде к станции, в двух километрах от нее, кажется, что на вершине холма плещется море, но каким-то удивительным образом не вытекает из берегов. Вблизи фата-моргана исчезает, и море превращается в стройные ряды солнечных панелей, которые подставляют свои "лица" солнцу под строго определенным углом. Как пояснил "Сегодня" главный инженер станции Константин Лебедев, это сделано специально — так панели принимают больше солнечной энергии в широтах Украины. Уклон также дополнительно позволяет самоочищаться от пыли в дождливую погоду, а в снегопады большая часть снега сползает с поверхности под силой своей тяжести. Проводя экскурсию, Лебедев подробно объясняет, как "рождается" энергия из солнца.

Никопольская станция. Предоставила рабочие места для десятков украинцев Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"Солнечные панели передают накопленную энергию в центральные инверторы, где происходит преобразование постоянного тока в переменный. Далее по кабельным линиям электроэнергия направляется на подстанцию сбора мощности, а оттуда — на подстанцию НЭК Укрэнерго, в общую энергосистему страны. Солнечная энергетика развивается семимильными шагами", — говорит Лебедев.

Как рассказал "Сегодня" генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, на протяжении многих лет на этой территории еще росли сорняки, а теперь 400 га (площадь 560 футбольных полей) задействованы в важном деле. Грунты, согласно эколого-агрохимической оценке, относятся к четвертому классу качества (ниже среднего), эти земли малоэффективны для выращивания сельскохозяйственных культур — на этом месте был карьер, который после закрытия рекультивировали ранее снятым грунтом.

"Компания ДТЭК меняется в соответствии с трендами, — сказал Максим Тимченко. — При этом ДТЭК не может подвести энергосистему Украины и будет в дальнейшем вырабатывать электроэнергию, привлекая новые технологии. Объем инвестиций в СЭС — около 216 млн евро, из которых 134 млн — привлеченные инвестиции из Китая. Это дает нам возможность вырабатывать 290 млн кВт-ч ежегодно и обеспечивать электроэнергией 140 тыс. домохозяйств".

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По словам Тимченко, электростанцию строили более 1,5 тыс. человек. "Работы шли при любой погоде. Зимой, когда, наверное, уже не было сил, но была цель", — сказал Тимченко. А президент китайской компании СМЕС Хан Сяодзюн добавил: "Хочется поблагодарить всех профессионалов за их уровень, за качество и эффективность работы, что позволило закончить данный объект в срок".

Пункт управления. Работать комфортно и интересно Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Как оказалось, этот глобальный проект — лишь начало больших изменений в Украине, которые внедряет компания ДТЭК.

"Буквально в нескольких километрах от этой электростанции мы строим еще одну, мощностью 240 МВт, — добавил Максим Тимченко. — Я убежден, что это строительство мы завершим в обозначенные сроки, до конца этого года. Кроме того, сейчас мы строим две ветроэлектростанции общей мощностью 300 МВт в Запорожской области".

В ДТЭК ВИЭ до конца года намерены построить электростанции, которые в целом дадут 1000 МВт с помощью зеленой генерации. По предварительным подсчетам, работа одной солнечной электростанции позволяет снизить выбросы СО2 на 300 тыс. тонн в год — работа таких объектов самая безопасная генерация электроэнергии для экологии страны.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что инвестиционный потенциал энергетического рынка Украины составляет 95 млрд долларов. Сектор, который сейчас развивается в Украине, интересует иностранных инвесторов.

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