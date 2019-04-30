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Взяли на работу солнце: репортаж с самой крупной солнечной электростанции в Украине

30 апреля, 06:00

Под Никополем энергетики открыли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

Крупнейшая солнечная электростанция Украины. Еще год тому назад 400 гектаров бывшего карьера зарастали сорняками
Крупнейшая солнечная электростанция Украины. Еще год тому назад 400 гектаров бывшего карьера зарастали сорняками. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

То, что еще несколько лет тому назад казалось фантастикой, теперь стало реальностью в Никопольском районе Днепропетровской области. На днях здесь официально открыли крупнейшую в Украине и одну из наибольших в Европе солнечную электростанцию. Проект компания ДТЭК  ВИЭ внедряла совместно с китайскими коллегами — компанией СМЕС. Корреспонденты "Сегодня" побывали на этом уникальном объекте, где на нашу страну работает солнце. 

Станцию начали строить весной прошлого года, в октябре была установлена первая из панелей. Уже в феврале этого года станцию ввели в эксплуатацию, а 1 марта она дала первые киловатты зеленой электроэнергии. 

"Вот, смотрите, там, впереди, на возвышении — будто серо-синее море. Но на самом деле это не вода, а солнечные панели — их здесь почти 750 тысяч", — говорит специалист по коммуникациям ДТЭК ВИЭ Александр Гречко.

И правда, на подъезде к станции, в двух километрах от нее, кажется, что на вершине холма плещется море, но каким-то удивительным образом не вытекает из берегов. Вблизи фата-моргана исчезает, и море превращается в стройные ряды солнечных панелей, которые подставляют свои "лица" солнцу под строго определенным углом. Как пояснил "Сегодня" главный инженер станции Константин Лебедев, это сделано специально — так панели принимают больше солнечной энергии в широтах Украины. Уклон также дополнительно позволяет самоочищаться от пыли в дождливую погоду, а в снегопады большая часть снега сползает с поверхности под силой своей тяжести. Проводя экскурсию, Лебедев подробно объясняет, как "рождается" энергия из солнца.

Никопольская станция. Предоставила рабочие места для десятков украинцев
Никопольская станция. Предоставила рабочие места для десятков украинцев Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"Солнечные панели передают накопленную энергию в центральные инверторы, где происходит преобразование постоянного тока в переменный. Далее по кабельным линиям электроэнергия направляется на подстанцию сбора мощности, а оттуда — на подстанцию НЭК Укрэнерго, в общую энергосистему страны. Солнечная энергетика развивается семимильными шагами", — говорит Лебедев.  

Как рассказал "Сегодня" генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, на протяжении многих лет на этой территории еще росли сорняки, а теперь 400 га (площадь 560 футбольных полей) задействованы в важном деле. Грунты, согласно эколого-агрохимической оценке, относятся к четвертому классу качества (ниже среднего), эти земли малоэффективны для выращивания сельскохозяйственных культур — на этом месте был карьер, который после закрытия рекультивировали ранее снятым грунтом.

"Компания ДТЭК меняется в соответствии с трендами, — сказал Максим Тимченко. — При этом ДТЭК не может подвести энергосистему Украины и будет в дальнейшем вырабатывать электроэнергию, привлекая новые технологии. Объем инвестиций в СЭС — около 216 млн евро, из которых 134 млн — привлеченные инвестиции из Китая. Это дает нам возможность вырабатывать 290 млн кВт-ч ежегодно и обеспечивать электроэнергией 140 тыс. домохозяйств".

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По словам Тимченко, электростанцию строили более 1,5 тыс. человек. "Работы шли при любой погоде. Зимой, когда, наверное, уже не было сил, но была цель", — сказал Тимченко.

А президент китайской компании СМЕС Хан Сяодзюн добавил: "Хочется поблагодарить всех профессионалов за их уровень, за качество и эффективность работы, что позволило закончить данный объект в срок". 

Пункт управления. Работать комфортно и интересно
Пункт управления. Работать комфортно и интересно Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Как оказалось, этот глобальный проект — лишь начало больших изменений в Украине, которые внедряет компания ДТЭК.

"Буквально в нескольких километрах от этой электростанции мы строим еще одну, мощностью 240 МВт, — добавил Максим Тимченко. — Я убежден, что это строительство мы завершим в обозначенные сроки, до конца этого года. Кроме того, сейчас мы строим две ветроэлектростанции общей мощностью 300 МВт в Запорожской области".

В ДТЭК ВИЭ до конца года намерены построить электростанции, которые в целом дадут 1000 МВт с помощью зеленой генерации. По предварительным подсчетам, работа одной солнечной электростанции позволяет снизить выбросы СО2 на 300 тыс. тонн в год — работа таких объектов самая безопасная генерация электроэнергии для экологии страны. 

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что инвестиционный потенциал энергетического рынка Украины составляет 95 млрд долларов. Сектор, который сейчас развивается в Украине, интересует иностранных инвесторов.


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Тег СЭС, ДТЭК, солнечная электростанция, ДТЭК ВИЭ, солнечные панели

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АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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