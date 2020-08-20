Взятка на миллион гривен: чиновники хотели "заработать" на масках для армии

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты для армии. В условиях борьбы с CОVID-19 в Украине злоумышленники планировали незаконного разбогатеть на 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"По данным досудебного расследования, сделку организовали начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, чиновником Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 миллион гривен. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах. При этом размер взятки был обусловлен объемом поставки – 1 гривна с каждой маски", – говорится в сообщении.

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Несколько дней назад оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 400 тыс. грн – первой части отката. Деньги они сразу разделили между собой и, по оперативной информации, передали другим должностным лицам из командования Медицинских сил.

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"Задержали организаторов сделки в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче заключительной части отката – 600 тысяч гривен. Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне", - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Ранее СБУ разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения.

Также сообщалось, что СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ в Киеве.

Видео: СБУ

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