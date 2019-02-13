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"Я тебя жду": сестра пленного украинского моряка написала ему трогательное письмо

Сегодня, 17:48

Адвокат рассказала, что Вячеслав Зинченко в заключении много читает и серьезно настроен на изучение английского

Вячеслав Зинченко. Фото: соцсети
Вячеслав Зинченко. Фото: соцсети.
"Я тебя жду": сестра пленного украинского моряка написала ему трогательное письмо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/43b/b79/5c643bb796347.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/43b/b79/5c643bb796347.jpg Украина Адвокат рассказала, что Вячеслав Зинченко в заключении много читает и серьезно настроен на изучение английского

Крымский юрист и правозащитница Эмине Авамилева, которая представляет на суде в Москве старшего матроса украинского катера "Никополь" Вячеслава Зинченко посетила своего подзащитного.

"Несмотря на плохое самочувствие, Вячеслав держится бодро, передает всем слова огромной благодарности. Уже более 30 писем получил из Германии, Франции, США, Канады, Украины, России, а вот из дома, от родных, от мамы – всего 3 письма из более чем 15 отправленных ему писем!" – пишет она, передав от моряка слова благодарности за систематические передачи и посылки.

По словам Авамилевой, пленный украинец в заключении много читает и серьезно настроен на изучение английского языка.

Кроме того, она продемонстрировала трогательный рисунок, который Вячеславу передала его младшая сестра София.

Напомним, сегодня Московский городской суд оставил в силе арест для восьми украинских военнопленных, включая Зинченко.

Также сообщалось, что в прошлом месяце Лефортовский суд продлил меру пресечения в виде ареста до 24 апреля для 12 украинских моряков, среди которых также оказался Вячеслав.

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Тег Россия, агрессия России, военнопленные, лефортово, пленные моряки

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