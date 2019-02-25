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"Я военный, я не политик": Замана отрицает сговор с Януковичем

Вчера, 23:52

Экс-глава Генштаба ВСУ готов пояснить необходимость принятых им решений

Замана на фото с планшетом
Замана на фото с планшетом. Фото: Facebook
"Я военный, я не политик": Замана отрицает сговор с Януковичем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3e3/651/5c73e3651e596.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3e3/651/5c73e3651e596.jpg Украина Экс-глава Генштаба ВСУ готов пояснить необходимость принятых им решений

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в государственной измене, недоумевает по поводу подозрений, в частности, о якобы его сговоре с бывшим на то время президентом Украины Виктором Януковичем, и заверяет, что готов пояснить необходимость принятых им решений.

Выступая в ходе заседания Печерского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, которое началось после 19.00, Замана заявил: "Я военный, я не политик. Ознакомился с материалами предъявленного обвинения и хочу сказать, что все исказили".

По его словам, все свидетели, указанные в подозрении, были уволены им из-за ненадлежащего выполнения должностных обязанностей.

Замана отметил, что виделся с Януковичем только в официальной обстановке, ни о каком сговоре речи идти не может.

"После того, как я отказался вводить войска (в Киев), он (Янукович) уволил меня", – подчеркнул экс-начальник Генштаба.

Он добавил, что указания поступали не от Януковича непосредственно.

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"Может, вы и нормальные люди, но на белое говорите черное... состряпали ерунду", – сказал Замана, обращаясь к представителям гособвинения.

Он заверил, что по каждому пункту принятых им решений готов дать обоснованные пояснения – почему то или иное сокращение было необходимо.

"Я буду бороться, какое бы решение суд не принял… но это (подозрение) – наглая ложь", добавил экс-начальник Генштаба.

Представители прокуратуры огласили представление об избрании меры пресечения и, ссылаясь на то, что по статье о госизмене не предусмотрена другая мера пресечения, кроме содержания под стражей, попросили суд об аресте Заманы.

В свою очередь адвокаты Заманы заявили, что подзащитный имеет проблемы со здоровьем и попросили приобщить к материалам дела документы о заболеваниях подозреваемого. Они уверяли, что подозреваемый никуда не пытается бежать.

Напомним, сегодня сотрудники СБУ совместно с ГПУ задержали Владимира Заману и вручили ему подозрение о государственной измене. Прокуратура уже попросила суд арестовать генерала. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, чтоб его арестовали на два месяца, а инкриминируемая ему статья (государственная измена) не предполагает меры пресечения в виде залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, если признают виновным.

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос на сегодняшнем брифинге рассказывал, что генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.

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Тег суд, Янукович, мера пресечения, госизмена, замана, генштаб ВСУ, подозрение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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