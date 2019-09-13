Яценюк на Форуме YES: Ожидаем, что западные партнеры продолжат защищать ценности свободного мира

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Западные партнеры должны и впредь защищать ценности свободного мира и помогать этим не только Украине, но и себе, заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в кулуарах Форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

Отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях Запада, Яценюк подчеркнул, что западные партнеры ждут от Украины "очень четкого плана действий и очень четкой позиции относительно войны, которую развязала Россия против Украины": "Относительно того, какой будет "нормандская" встреча и какова цель Украины".

"У Украины не может быть иной цели, нежели вернуть Донецк, Луганск и Крым – только не на российских условиях, а на украинских", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Он отметил, что президент Зеленский в своей нынешней речи на YES "четко сказал, что санкции против России должны сохраниться":

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"Этим он послал сигнал нашим западным партнерам: что мы ожидаем от наших западных партнеров, а не только, чего они от нас ждут. Мы ожидаем, что они продолжат защищать ценности свободного мира и будут дальше помогать не только Украине, но и себе в том числе.

Вещи нужно называть своими именами", отметил он, подчеркнув, что сейчас в Европе порой звучат голоса о необходимости "построить новый тип отношений с Россией": "Так давайте построим новый тип отношений, только Россия пусть уберется из Донецка, Луганска и Крыма.

Невозможно вернуть тысячи человеческих жизней, которые Украина потеряла из-за российской военной агрессии. Но мы должны вернуть территориальную целостность", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах сотрудничества с западными партнерами, лидер "Народного фронта" сказал: "Партнеры увидели, что есть все возможности для успеха. Потому что прошли президентские и парламентские выборы. Президент и его партия в парламенте имеют большинство. Это значит, что есть все возможности быстро и – очень важно – правильно принимать законы и имплементировать их, чтобы жизнь людей изменилась к лучшему".

Яценюк также отметил, что Украина ожидает прихода западных инвесторов "не на словах, а на деле": "Есть оптимистичные ожидания. Есть определенные ожидая с их стороны, как будут дальше развиваться события. Поэтому сейчас все зависит от новой украинской власти – продемонстрировать то, что слова не расходятся с делом".

Напомним, ранее Яценюк заявил, что нынешняя линия на примирение с Кремлем – это следствие забытых уроков Второй мировой.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на Форуме YES президент Владимир Зеленский рассказал о "нормандском формате" и новом обмене пленными.

Видео: Facebook/Офис президента

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