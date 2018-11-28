Юрист рассказал, каких изменений в миграционном праве вскоре стоит ожидать

В правительстве разработали новый законопроект и предложили существенно увеличить наказания и штрафы для тех, кто нарушает украинское миграционное законодательство. Собственно говоря, эта сфера у нас давно нуждалась в улучшениях, ведь множество норм, которые ее регулируют, сейчас отсутствуют, а штрафы за нарушения пограничного режима очень малы.

В Кабинете министров заявляют, что ситуация в миграционной сфере нуждается в серьезных изменениях. В пояснительной записке к законопроекту №9259 сказано, что документ станет существенным рычагом воздействия на нарушителей миграционного законодательства, будет способствовать повышению уровня предотвращения и противодействия нелегальной миграции в Украине, обеспечению безопасности государства и приближению украинского законодательства к международным стандартам.

По статистике, в 2017 г. за нарушения миграционного режима в Украине было привлечено 26, 4 тыс. иностранных граждан, и это на 30% больше, чем за 2016 г. Также к ответственности было привлечено 7,6 тыс. человек, которые способствовал или помогали правонарушителям.

За 2017 г. работниками ГМС на территории Украины было выявлено 9,7 тыс. нелегальных мигрантов, что на 51,6% больше, чем за аналогичный период 2016 г. 782 из них въехали в страну без документов, удостоверяющих личность, или же прошли вне пунктов пропуска.

То, что в Украину с каждым годом прибывает все больше нелегалов, неудивительно. Ведь, например, штраф за то, что человек укрывает у себя иностранцев без регистрации, составит всего от 240 до 680 грн. А те, кто берут нелегалов на работу, согласно действующему законодательству, должны заплатить от 1700 до 3400 грн. При этом сумма штрафа не меняется в зависимости от того, сколько раз совершалось правонарушение, или как долго иностранец незаконно пребывал в Украине.

Учитывая то, что сейчас ситуацию в Украине никак нельзя назвать мирной, такое количество нелегалов может нести серьезную угрозу. Юристы отмечают, что предложенный документ должен приблизить украинское законодательство к европейским нормам.

"Основной целью законопроекта является приближение миграционного права Украины к общепринятым европейским стандартам. В первую очередь хочу обратить внимание на существенное ужесточения наказания (увеличение штрафов) при нарушении законов Украины, должностными лицами, предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, иностранцами, а также введения нормы о повторном административном правонарушении", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Андрей Ярoменко из юридической фирмы EXPATPRO.

Более подробно о том, каких изменения в миграционном праве ожидать украинцам, читайте в материале сайта "Сегодня": Борьба с нелегальными мигрантами в Украине: штрафовать будут работодателей и родственников.