Юрий Сугак: "Мы работаем для вас, а вы — оставайтесь дома"

С 12 марта в Украине объявлен карантин из-за распространения коронавируса. Информационный канал "Украина 24" призывает оставаться дома, ведь так вы сохраните свою жизнь. Телеведущие вместе с командой информационного вещания рассказали, как работают новости во время карантина, и почему в условиях мировой изоляции работа новостной службы является чрезвычайно важной.

В декабре 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса COVID-2019. Уже 20 февраля в Украину прибыл самолет, который эвакуировал украинцев и иностранцев из эпицентра распространения опасного вируса — города Ухань. Коронавирус объявили пандемией, и страны Европы приняли решение придерживаться строгой внутренней и внешней изоляции. Так, 12 марта в Украине объявили карантин.

Корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов — единственный представитель медиа в Украине, который эвакуировал украинских граждан из китайского города Ухань. Журналист находился на карантине в Новых Санжарах вместе с людьми, которые вернулись из Китая. Александр прошел весь цикл эвакуации и знает, как уберечь себя от вируса:

"В феврале я участвовал в операции по эвакуации людей из эпицентра распространения коронавируса — китайского города Ухань. Нас сопровождали трое специалистов украинского центра медицины катастроф — двое медиков и медсестра. Они были вместе с нами во время обсервации в медицинском центре Нацгвардии в Новых Санжарах. Ни один, кто находился в обсервации, не заболел коронавирусом и даже не имел признаков ОРВИ. Мы придерживались элементарных правил личной гигиены и изоляции: часто мыли руки, пользовались антисептиками, не касались лица, без необходимости не выходили за пределы помещения и не собирались группами больше, чем по три человека. В такое трудное время главное — прислушиваться к советам специалистов и не паниковать. Важно слушать рекомендации медиков, а информацию получать от первоисточников ВОЗ и МОЗ".

Сегодня Александр Махов придерживается всех правил карантина. Журналист уверен, что минимальный контакт с людьми остановит распространение COVID-2019.

"Жесткие карантинные меры сдерживают распространение вируса. В первую очередь они нужны врачам, чтобы дать возможность подготовиться к приему зараженных. Лучше 1000 больных за два месяца, чем 1000 больных за неделю. Поэтому не выходите без надобности из своего жилища, берегите себя и родных. Все, что важно знать сегодня, вы можете посмотреть на телеканалах "Украина" и "Украина 24", — рассказал Александр.

Миссия каналов "Украина", "Украина 24" и новостей "Сегодня" в такой тяжелый период — рассказывать актуальные новости, чтобы каждый узнал о подробностях первыми. Много дополнительных ресурсов было направлено на проверку достоверности информации, чтобы в такое важное время для страны не нагнетать панику. Команда информационного вещания понимает свою ответственность перед аудиторией, поэтому продолжает работать в условиях карантина ради зрителей.

Главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак прокомментировал изменения в работе каналов в период пандемии:

"Несмотря ни на что, мы продолжаем работать и выполнять свои обязанности — не убавляем хронометраж выпусков и программ, не убавляем объемы информации, сообщаем зрителям все, что нужно знать сегодня. "Украина" и "Украина 24" показывают все сферы деятельности и следят за людьми, которые остались в других странах. Нам важно, как они живут и чувствуют себя в этот сложный период. Также мы показываем, как работают органы власти в стране. Кроме событий, связанных с пандемией коронавируса, мы освещаем большое количество разнообразных тем. Конечно, тема коронавируса повсюду. Но всегда нужно в жизни сохранять баланс. Нужно не забывать о положительных моментах и ​​отмечать добрые дела. Да, жизнь изменилась, но сейчас важно сохранять спокойствие".

Работники каналов "Украина", "Украина 24" и новостей "Сегодня" одни из первых, кто начал соблюдать все средства безопасности. Руководство канала приняло решение изолировать часть работников с возможностью работать из дома. Но часть специалистов должна находиться на работе для оперативного выпуска эфира и подготовки важнейших новостей.

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"Мы проводим обязательные инструктажи для тех, кто продолжает работать из офиса, и тем, кто работает из дома. Мы отслеживаем каждого сотрудника, где бы он ни находился. На каналах работают врачи, медицинские консультанты, которые при входе следят за температурой всех сотрудников и за их состоянием здоровья. Также каждый имеет возможность обратиться в страховую медицину. У нас есть семейный врач и большой спектр медицинских услуг. И главное — возможность проконсультироваться и обратиться за помощью на рабочем месте. Мы понимаем серьезность ситуации, но продолжаем вещать. Мы работаем для вас, а вы — оставайтесь дома", — сообщает Юрий Сугак.

Шеф-редактор канала "Украина 24" и руководитель группы политических обозревателей новостей "Сегодня" Виталий Тарасов подробно рассказал о работе во время карантина:

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"Мы продолжаем работать в усиленном режиме, ведь сегодня вырос спрос на информацию. Зрители заботятся о своей безопасности, для них главное — сохранить здоровье. И мы ответственны за освещение актуальной информации на телевидении. Сейчас очень приковано внимание к медиа: с нами больше контактируют, реагируют на посты в социальных сетях и чаще просматривают видео. Поэтому мы работаем даже в опасных условиях, в которых оказался весь мир. Команда делает все для того, чтобы журналисты и корреспонденты были защищены, меньше контактировали с потенциально опасными людьми".

Ведущие — часть профессиональной команды, которая ежедневно рассказывает о главных событиях. И даже в условиях строгой изоляции они появляются в прямых эфирах, чтобы обеспечить зрителей правдивой информацией.

Телеведущий Борис Иванов один из тех, кто готов работать в условиях карантина. Профессиональный журналист не волнуется за свое здоровье, ведь на канале соблюдают все правила безопасности:

"Наша ток-студия обсуждает актуальные новости, но сейчас все информационное пространство заполонила главная тема — коронавирус. Люди должны знать все, что происходит вокруг. Цель канала — сделать контент максимально полезным для людей и уберечь их здоровье. Конечно, в кадре ведущие без масок, но это только во время эфира. На самом деле мы работаем в защитных масках. Это строго контролируется. Для ведущих и журналистов особенно важно беречь собственное здоровье. Лично я начал более сознательно относиться к своему образу жизни".

Ведущая "Украина 24" и любящая мама Елена Чабак призывает людей оставаться дома. Самоизоляция сохранит жизнь каждого и снизит риск заражения COVID-2019. Елена уверена, что уже через месяц все вернутся к нормальной жизни, если все будут соблюдать карантин:

"Коронавирус заставил каждого изменить планы на свою жизнь, и мы не исключение. Команда каналов сделала все для того, чтобы на работе было меньше людей. Это решение руководство приняло сразу. Ведущие поделили свой график поровну. Если раньше в эфире работало двое, теперь кто-то находится на карантине, другой — в кадре. На прошлой неделе я работала и могу уверенно сказать, что канал очень серьезно отнесся к ситуации. Каждое утро при входе работникам измеряют температуру, в офисе достаточно антисептиков, также каждому выдают защитные маски и одноразовые перчатки".

/ Фото: Сегодня

Пандемия коронавируса — серьезная угроза, с которой столкнулся весь мир. Но главные телеканалы страны должны работать сегодня даже больше, чтобы зрители всегда были в курсе последних событий. В этом уверена ведущая Катерина Федотенко:

"Украина 24" — главный информационный канал, который не может молчать о событиях сегодняшнего дня. Да, безопасность превыше всего и я забочусь о своем здоровье, хотя работаю во время карантина. Каждое утро выхожу из дома в полной амуниции и еще вооружена антисептиком. Все работники на канале придерживаются масочного режима. Мы работаем ради зрителей, которых просим не нарушать карантин. Давайте сейчас побудем дома! Давайте позаботимся о наших близких и хотя бы так поможем медикам, которым сейчас непросто".

Сейчас важно не быть равнодушным к себе и к тем, кто рядом. Мы можем преодолеть пандемию коронавируса вместе, соблюдая все правила безопасности. Главные медиа страны — каналы "Украина" и "Украина 24", новости "Сегодня" — работают и рассказывают всю актуальную информацию, чтобы вы оставались дома.

#Українавдома

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