Второй самолет с масками из Китая прилетел в Украину: фото, видео

В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился еще один самолет со средствами защиты от коронавируса - респираторами, медицинскими масками и защитными костюмами.

Об этом 29 марта сообщил на своей странице в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Украины и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что самолет с ценным грузом из КНР стал уже вторым – первый прибыл 23 марта. На этом были доставлены 300 тыс. респираторов, 35 тыс. костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты.

"Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины. Самолет ночью вылетает по следующему грузом в Китай. Со вторника получим два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты", – заверил Тимошенко.

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Он также добавил, что ночью Украина ожидает поставку 100 тыс. ПЦР-тестов на определение коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отметили в пресс-службе Офиса президента, медицинские средства доставили на грузовом самолете авиакомпании SCAT из китайского города Сямэнь. Часть из них будет направлена на нужды Национальной полиции и военнослужащих.

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Координацией доставки груза занимались ОПУ и украинские дипломаты, находясь в постоянном контакте с китайскими центральными и местными властями.

Напомним, что на фоне вспышки эпидемии украинцы столкнулись с жестким дефицитом каких-либо защитных средств. При этом во многие магазины и аптеки граждан уже без маски не пускают. Сайт "Сегодня" разбирался, когда маски и антисептические средства появятся в аптеках.

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