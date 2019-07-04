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За люстрацию ломают флаги: под КСУ возникла потасовка между активистами

4 июля, 13:02

Одни протестующие пытались прогнать других и даже повредили их символику

Фото: Facebook

Пока Конституционный суд рассматривает на соответствие Конституции принятый Верховной Радой еще в 2014 году закон о люстрации (очищении власти), у стен суда вспыхнула стычка между активистами.

Так, на митинг собрались активисты от различных политических сил. В итоге протестующие напали на флаги своих "коллег" и поломали их. Одни активисты пытались прогнать других, в результате чего возникла небольшая потасовка.

В ситуацию незамедлительно вмешались правоохранители и разделили противоборствующие стороны живым коридором. В итоге одни протестующие остались под забором Конституционного суда, а еще человек 10 на проезжей части улицы.

А тем временем под Конституционным судом проходит многочисленная акция протеста, откуда новости "Сегодня" вели онлайн-трансляцию. Протестующие выступают против возможного принятия судом решения о несоответствии Конституции закона об очищении власти. В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий отмечает, что закон пытаются отменить политики, которым он стоит поперек горла.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман назвал осквернением памяти Небесной Сотни попытку отмены люстрации. Глава правительства говорит о недопустимости сворачивания люстрационных процессов.

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Тег активисты, митинг, КСУ, стычка

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Сегодня

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