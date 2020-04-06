"Надеемся, пронесет": украинцы массово игнорируют правила карантина

Полиция сосредоточила силы на центральных парках города. На окраинах в парках жизнь кипит

В Украине четвертую неделю продолжается карантин. А с сегодняшнего дня, 6 апреля, ограничительные меры еще больше усилены. В частности, запрещено посещать парки, находиться в общественных местах без маски, собираться группами более двух человек.

Но теплая солнечная погода так и манит людей на улицы. Корреспонденты "Сегодня" решили проверить, придерживаются ли украинцы правил карантина.

В крупнейших парках одного из спальных районов Киева мы насчитали сразу с десяток родителей, которые привели своих детей кататься на качелях, горках и каруселях.

Столичный парк "Юность". Фото: "Сегодня"

"Папа, смотри – качелька пустая, я побежал", – крикнул ребенок лет пяти и побежал кататься на карусели в парке "Юность" Святошинского района столицы.

Спустя минуту ребенок попросил, чтобы и папа к нему присоединился. А через несколько минут на площадку пришла еще одна компания с детьми. При этом формально маски на них были – на подбородке.

Между тем в течение получаса ни в самом парке, ни в его окрестностях мы не заметили ни одного патруля полиции. В Нацполиции рассказали, что сейчас основные силы направлены на центр столицы.

"Основное внимание сейчас уделяется большим паркам и зонам отдыха в центральной части города. Что касается спальных районов, то они также не остаются без внимания. Например, когда полиция едет на какой-либо из вызовов, то, увидев нарушение правил карантина, обязательно отреагирует на это", – сказал нам спикер патрульной полиции Роман Мартынюк.

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В еще одном парке – Интернациональном, также в Святошинском районе Киева, мы насчитали около десятка родителей, которые, приподняв ограничительные ленты, провели своих малышей на детские площадки и в песочницы. В итоге в песочницах подчас одновременно было по трое детей без масок, и рядом – столько же родителей. Тоже без масок.

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"Когда я шла с ребенком в песочницу, то думала, что мы там будем одни. Через 5 минут пришел еще один малыш с папой, потом еще. Надеюсь, пронесет. Если полиция будет гонять, то, конечно, спорить не буду и перестану приходить сюда с ребенком", – ответила нам мама малыша на вопрос, не боится ли штрафа в 17 тыс. грн.

На спортивных площадках также не было пусто – одиночных бегунов мы заметили на нескольких стадионах в спальных районах Киева.

Штраф в 17 тыс. грн грозит и мужчине, который сегодня утром в столичном Гидропарке переплыл Днепр, чтобы добраться до пляжа, вблизи которого находится спортгородок.

"На этого человека составлен протокол об админнарушении. Материалы направлены в суд", – сообщили нам в пресс-службе киевской полиции.

Столичные копы уточнили, что с 12 марта, после введения карантина, в столице выявлено 530 нарушений ограничительных мер.

В свою очередь в МВД рассказали, что в целом по стране полиция выявила 3922 нарушения правил карантина. Открыто и расследуется 46 уголовных производств.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине официально подтверждено 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Врачи и власти настоятельно призывают украинцев без крайней необходимости не выходить из дома, а если и пришлось выйти (например, в аптеку или супермаркет), то носить маску и не подходить к другим людям ближе чем на 2 метра.

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