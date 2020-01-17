Не пускают за границу и штрафуют: как в Украине взялись за неплательщиков алиментов

/ Фото: Pixabay

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Проблема неуплаты алиментов в Украине остается острой – в судах рассматриваются десятки тысяч дел. За 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд грн для 461,5 тыс. детей.

Еще в начале 2018 года вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Именно этот документ предусматривал для должников (при наличии долга более, чем за 6 месяцев) целый ряд ограничений: запрет на выезд за границу, на использование оружия, запрет на охоту и вождение авто, а также назначение двух месяцев соцработ.

Министр юстиции Денис Малюська не так давно отметил, что эта система очень действенна и эффективна и показывает хорошие результаты.

"Алименты – это сейчас лучшее, что взимается в системе исполнительного производства. Здесь не могу сказать, что это наша заслуга. Это заслуга работы предыдущего руководства министерства", — отметил министр.

Тем не менее, проблемы никуда не делись. По данным Госпогранслужбы, в базах данных пограничников находится около 120 тыс. человек, которым выезд из Украины ограничен именно из-за неуплаты алиментов.

А в начале января 2020 года в аэропорту "Борисполь" пограничники запретили покидать страну мужчине, который из-за этого устроил дебош и даже угрожал сотрудникам Госпогранслужбы. Гражданин планировал улететь в Дубай, но из-за задолженности по алиментам остался в Украины.

Видео: ГПСУ

Сайт "Сегодня" решил узнать, насколько успешной оказалась инициатива с ужесточением наказания для неплательщиков алиментов.

Не выпускать за границу – самое действенное

С 1 января 2020 года для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 грн. С ростом прожиточного минимума вырос и размер алиментов — 889,5 и 1 109 грн для детей до 6 лет, а также от 6 до 18 лет соответственно.

В то же время, максимальный размер алиментов остался неизменным и составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста (17 779 и 22 180 грн).

Тем не менее, многие родители продолжают уклоняться от уплаты алиментов. Далеко не все из ограничений, которые были внедрены в 2018 году, оказались действенными.

"По данным Минюста, за первый год внедрения этой инициативы было составлено около 26 тыс. протоколов, благодаря применению общественных работ удалось взыскать 1,3 млн гривен, также госисполнители приняли значительное количество постановлений (около 55 тысяч) о наложении штрафов", — говорит в комментарии сайту "Сегодня" Анна Осадчая, адвокат АО "Клочков и партнеры", которая специализируется на семейном праве.

Не выпускать неплательщиков за границу помогает Единый реестр должников.

"На практике, именно введение реестра и возможность временного ограничения должника в праве выезда за границу оказались самыми действенными. Так, в Едином реестре содержится информация о более 165 тыс. должников по алиментам", — в свою очередь отмечает Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры".

По ее словам, есть немало случаев, когда не выпускают даже тех, кто хотел выехать на заработки – в итоге гражданам приходится платить.

Еще есть штрафы и соцработы

Еще один действенный инструмент — финансовые санкции. Закон предусматривает наложение штрафа за неуплату алиментов в зависимости от суммы задолженности: более 1 года — 20%; более 2 лет — 30%; свыше 3 лет — 50% от суммы задолженности.

Кристина Рыбак, адвокат ЮК "AS Legal" приводит пример действия закона: в 2019 году в Киеве за неуплату мужчиной алиментов был наложен арест на его яхту. Сообщалось, что мужчина задолжал своему сыну 123 475 грн. алиментов.

"Общий размер задолженности (вместе со штрафом в размере 50% от суммы долга – Ред.) составил почти 184 тыс. грн", — говорит Кристина Рыбак и добавляет, что для того, чтобы повлиять на гражданина, суд описал его имущество, а именно самоходную парусную яхту.

Помимо этого, должникам могут назначить до двух месяцев общественно-полезных работ — это работы, которые осуществляются на территории определенной громады: вывоз мусора, уборка дворов и т.д. Деньги за выполненное перечисляются ребенку должника.

"Эти нормы ориентированы на тех, на кого другие меры не действуют. На тех, кто не имеет транспортного средства, не ездит за границу, не занимается охотой, не имеет работы и, как правило, не желает ее искать", — отмечает Татьяна Борисенко, адвокат АО "Скляренко, Сидоренко и партнеры".

На некоторых должников, говорят, это влияет позитивно.

"Задолжав своим двум сыновьям 17 тыс. грн., отец обрадовался соцработам, мол, теперь будет иметь возможность хоть что-то выплатить детям", ­— рассказывает Кристина Рыбак.

Какие остались проблемы

Тем не менее, с исполнением законов не все гладко. По словам Анны Осадчей, реальное положение дел немного отличается от того, что рассказывают в Минюсте.

"На практике госисполнители отлично применяют данные им полномочия, но почему-то очень выборочно. Зачастую слышу от своих клиентов о том, что без постоянных хождений взыскателя алиментов к госисполнителю и регулярной подачи заявлений о применении ограничений, штрафов и т.д. самостоятельно госисполнитель ничего не делает. Конечно же, это можно объяснить огромными объемами работы, но ведь от этого не должны страдать дети", — говорит Осадчая.

Она добавляет, что многие взыскатели случайно, из новостей узнают о штрафах, идут к исполнителю, и лишь после этого их проблема начинает решаться. Есть и те, кто вообще не ходит к госисполнителю, так как уверен, что это его работа и он сам сделает все, что предусмотрено законом. Таким образом, огромного количества должников-алиментщиков ужесточения так и не коснулись.

"Для изменения ситуации, на мой взгляд, нужно закрепить на законодательном уровне обязанность госисполнителя в случае наличия долга по алиментам самостоятельно применять все ограничения и привлекать к ответственности такого неплательщика, при этом предусмотреть ответственность и для госисполнителя за невыполнение такого обязательства. Тогда эффективность повыситься в разы", — отмечает Осадчая.

Ирина Смитюх добавляет, что на сегодняшний день остается нерешенным вопрос о том, чтобы взыскивать долги по алиментам в соответствии с процентным соотношением к доходам должника.

"Довольно часто на практике у должника есть официальные доходы на уровне минимальной заработной платы, либо где-то близкой к ней, а на самом деле его состояние и "неофициальный" доход значительно выше задекларированных, что приводит к получению незначительных размеров алиментов на ребенка", — говорит Смитюх.

По словам Татьяны Борисенко, хорошо бы решить вопрос и с тем, чтобы взимать алименты также и с тех доходов, которые люди получают за границей.

"Необходимо расширять перечень стран, с которыми Украина имеет соответствующие международные договоры о правовой помощи", — подчеркивает Борисенко.

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