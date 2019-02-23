За прошлый год в Украине вырубили леса на 117 миллионов гривен
По словам Бондаря, постепенно количество и объем незаконных рубок уменьшается
За прошлый год в Украине незаконно вырубили 17, 7 тыс. куб. м. и причинен ущерб почти 117 млн грн. Об этом сообщил заместитель председателя Гослесагенства Владимир Бондарь во время презентации публичного отчета.
"За 2018 год общий объем незаконной вырубки лесов составил 17, 7 тыс. куб. м. нанесен ущерб на почти 117 млн грн. А объем древесины вырубленной невыявленными лесонарушителями составил 12 тыс. куб. м, а это 70% от общего объема, размер такого ущерба – 82 млн грн", – сообщил Боднар.
По его словам, постепенно количество и объем незаконных рубок уменьшается. Для сравнения, в 2017 году объем незаконной вырубки леса составил 26, 1 тыс. Куб. м. В то же время в Гослесагентстве заверили, что будут продолжать бороться с незаконной вырубкой леса.
Напомним, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий усиление ответственности за контрабанду леса вплоть до тюремных сроков.
Ранее, в начале октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает незаконную вырубку леса. Таким образом, он одобрил повышение штрафов за данное преступление.
Кроме того, 6 сентября Рада криминализовала контрабанду леса-кругляка. Закон устанавливает жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка и ограничивает внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн кубометров в год. Документ также содержит пункт о запрете экспорта топливной древесины.
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