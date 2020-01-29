За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в Украине

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) опубликовала проект постановления с тарифами на медуслуги. Роды будут стоить 8136 грн, а, например, помощь при остром мозговом инсульте – 19 332 грн. По этим тарифам НСЗУ будет платить медучреждениям за каждый вылеченный случай.
С 1 апреля 2020 года в Украине начинает работать программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг для украинцев, за которые заплатит государство через НСЗУ. Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Нацслужба уже посчитала, сколько заплатит за лечение украинцев:
- 19 332,31 грн – тариф за оказание медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;
- 16 001,43 грн – за медпомощь при остром инфаркте миокарда;
- 8136,03 грн – за роды;
- От 26 087,72 до 98 533,82 грн – за медпомощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;
- 4563,64 грн – базовая ставка за хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций. К тарифу могут применяться коэффициенты сложности случая и интенсивность использования ресурсов;
- 4942 грн – за амбулаторное лечение у специализированных и высокоспециализированных врачей;
- 204,12 грн – маммография;
- 943,92 грн – колоноскопия;
- 17 843,96 грн – диагностика и химиотерапевтическое лечение онкобольных;
- 30 327,75 грн – диагностика и радиологическое лечение онкобольных;
- 7406,40 грн – психиатрическая помощь;
- 20 663,68 грн – лечение туберкулеза;
- 1500,05 грн – диагностика и лечение людей с ВИЧ;
- 7865,64 грн – паллиативная медпомощь.
За все перечисленные услуги будет платить Национальная служба здоровья Украины. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить, – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.
В тарифы за медицинские услуги не включена стоимость лекарств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета, отмечают в НСЗУ.
В зависимости от сложности заболевания к перечисленным тарифам может применяться повышающий коэффициент. Вместе с тем, если в бюджете будет не хватать средств, то НСЗУ может пойти на уменьшение тарифов, применив коэффициент баланса бюджета.
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