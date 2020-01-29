За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в Украине

Тарифы на медуслуги вступят в силу с 1 апреля 2020 года

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Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) опубликовала проект постановления с тарифами на медуслуги. Роды будут стоить 8136 грн, а, например, помощь при остром мозговом инсульте – 19 332 грн. По этим тарифам НСЗУ будет платить медучреждениям за каждый вылеченный случай.

С 1 апреля 2020 года в Украине начинает работать программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг для украинцев, за которые заплатит государство через НСЗУ. Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Нацслужба уже посчитала, сколько заплатит за лечение украинцев:

19 332,31 грн – тариф за оказание медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;

16 001,43 грн – за медпомощь при остром инфаркте миокарда;

8136,03 грн – за роды;

От 26 087,72 до 98 533,82 грн – за медпомощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;

4563,64 грн – базовая ставка за хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций. К тарифу могут применяться коэффициенты сложности случая и интенсивность использования ресурсов;

4942 грн – за амбулаторное лечение у специализированных и высокоспециализированных врачей;

204,12 грн – маммография;

943,92 грн – колоноскопия;

17 843,96 грн – диагностика и химиотерапевтическое лечение онкобольных;

30 327,75 грн – диагностика и радиологическое лечение онкобольных;

7406,40 грн – психиатрическая помощь;

20 663,68 грн – лечение туберкулеза;

1500,05 грн – диагностика и лечение людей с ВИЧ;

7865,64 грн – паллиативная медпомощь.

За все перечисленные услуги будет платить Национальная служба здоровья Украины. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить, – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.

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В тарифы за медицинские услуги не включена стоимость лекарств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета, отмечают в НСЗУ.

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В зависимости от сложности заболевания к перечисленным тарифам может применяться повышающий коэффициент. Вместе с тем, если в бюджете будет не хватать средств, то НСЗУ может пойти на уменьшение тарифов, применив коэффициент баланса бюджета.

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