Зачем люди скупают продукты и есть ли угроза дефицита еды из-за коронавируса

Неопределенность вокруг коронавируса и карантина заставила украинцев запастись туалетной бумагой, гречкой и солью. Работники супермаркетов только и успевают заполнять полки вновь. Хватит ли украинцам продуктов в магазинах и стоит ли бояться опустошения прилавков, выяснял сайт "Сегодня".

Хватит ли продуктов в магазинах

Из-за коронавируса люди по всему миру опустошают супермаркеты. В США, Польше, Испании, Австралии и других странах, где есть вспышка коронавируса, с полок магазинов разбирают товары первой необходимости. Самыми дефицитными оказались макароны, консервы и… туалетная бумага. Часть украинцев тоже поддалась панике после оглашения карантина на три недели. При этом разбирают самое дешевое из ассортимента.

Отдельные покупатели действительно поддавались панике и покупали товары в больших объемах. Но массового сметания гречки и туалетной бумаги в магазинах нет, говорят в Ассоциации ритейлеров Украины. Поведение большинства не изменилось.

"Все продуктовые сети, по крайне мере в Киеве, работают в обычном режиме. Они сформировали тактические запасы продовольствия на две недели, есть стратегические резервы в распределительных центрах. Производители все заказы товаров подтвердили. Поскольку грузовые перевозки в Украине не ограничиваются, то и оснований для перебоев поставок товаров – нет", – прокомментировали в Ассоциации ритейлеров Украины.

Больше всего вырос спрос на крупы, прокомментировали в торгово-промышленной группе Fozzy Group. Однако для ритейлеров это не стало неожиданностью. На складах круп достаточно и их оперативно развозят по магазинам.

Единственным вызовом для супермаркетов стало усиление безопасности для покупателей и сотрудников. В торговых залах начали чаще дезинфицировать витрины, дверные ручки, ручки повозок, кассы. На входе появились дезинфекторы для рук.

Одномоментный небольшой скачок спроса на некоторые категории товаров не повлияет на повышение цен, прокомментировали в Ассоциации ритейлеров Украины.

"Скорее, на цены влияет курс доллара. Кроме коронавируса и общей экономической ситуации, сейчас наблюдается падение курса гривни. На некоторые категории товаров ритейлеры будут повышать цены. На какие именно – сложно сейчас сказать, но в первую очередь это будет электроника, а не продукты", – рассказали в Ассоциации.

Могут подорожать импортные продукты, прогнозирует Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации. Например, подорожают экзотические овощи, фрукты, орехи и ягоды. Прежде всего из-за курса гривни. Из-за цен может вырасти спрос на отечественные продукты. Например, вместо бананов начнут покупать больше яблок. Спрос на отечественную продукцию тоже может поднять цены.

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Почему люди скупают продукты

"Люди думают, что не влияют на распространение вируса, но влияют на свою реальность. Поэтому, идут за продуктами. Так обрабатывают тревожность. Пусть бессмысленные действия, но хоть какие-то, являются профилактикой тревоги, связанной с беспомощностью и неизвестной перспективой", – поясняет психолог Наталья Братасюк.

Из-за тревоги и переживания "отключаются" защитные механизмы. Человек не может анализировать полученную информацию, отмечает Надежда Тарасова, психотерапевт Винницкой областной психоневрологической больницы им. Ющенко.

"Разного рода кризисы создают очень много напряжения внутри человека. И это становится "зеленым светом" для тех переживаний и тревог, которые "сидят" внутри самого человека. В спокойное время эти тревоги и переживания не особо дают о себе знать, поскольку защитный механизм справляются с ними различными способами. А вот при "внешней" опасности защиты ослабевают и уже не справляются с "опасностью внутренней". Человека накрывает волной переживаний и в таком состоянии рациональная часть психики не может справиться с тем количеством эмоций, которые появляются. Это состояние называется эмоциональное мышление. В этом состоянии человек не способен анализировать полученную информацию. Он может только переживать и эмоционально действовать. Чтобы понять это состояние, представьте человека, который плывет в море, и его действительно накрывает волна. Очень трудно в такой момент не устрашиться", – говорит психолог.

/ Фото: Pixabay

Почему тогда есть другие люди, которые не скупают все товары с полок магазинов? Опять же – дело в переживаниях. По словам Надежды Тарасовой, если человек более или менее понимает, что происходит в его внутреннем мире, живет полноценной жизнью, чувствует себя достаточно счастливым и реализованным, пытается справляться со своими тревогами, а не подавлять их, то в моменты кризисов его так сильно не "накрывает". Этих переживаний просто не так много и рациональная часть психики в сочетании с защитами могут с этим справиться.

"Еще достойны внимания люди, которые вообще не переживают, ничем не "парятся". Скорее всего, они похожи на тех, кого "накрывает волной" эмоций, но они таким образом протестуют против того, что происходит. Если подумать, то это те люди, которых в море накрыло волной, но они настойчиво верят, что это не так. И те, кто паникует, и те, кто, наоборот, не переживают, рискуют утонуть в волнах своих эмоций. Поэтому стоит задумываться, как так плавать, чтобы не накрыло волной переживаний, а если уж накрыло, то какие четкие действия мне нужно сделать, чтобы выплыть из этой смеси тревог внутреннего и внешнего мира", – говорит психолог.

Тем временем в условиях жесткого карантина украинцы помогают людям пожилого возраста. Подробности – в сюжете:

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