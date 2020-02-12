"Зачем он в носу ковыряется": медаль с курящим Захарченко рассмешила соцсети

Медаль "ДНР" с Захарченко. Фото: twitter.com/666_mancer

Власти так называемой "ДНР", которые ранее опозорились с памятником ликвидированному главарю боевиков Александру Захарченко, вновь рассмешили соцсети.

В этот раз пользователей соцсетей рассмешила медаль "ДНР", на которой изображен Захарченко, курящий сигарету.

В Twitter так комментируют это фото: "На том, что справа, он кокс нюхает?", "А зачем он в носу ковыряется? Дизайнеры от бога", "По закону обязаны добавить надпись: Минздрав предупреждает, "Курить опасно для жизни!"

Стоит отметить, что ранее сепаратисты сделали памятник Захарченко, который получился настолько странным, что вызвал бурное обсуждение в сети.

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Напомним, 31 августа 2018 года российские СМИ со ссылкой на боевиков сообщили, что главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Взрыв произошел в ресторане "Сепар". При этом, как сообщают жители Донецка, также получил тяжелые травмы самозваный глава "минфина ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент"). По данным СМИ боевиков, в результате взрыва погибли два человека, девять пострадали.

Новости "Сегодня" сообщали, что занявший после смерти Захарченко пост главаря "ДНР" Денис Пушилин сообщил о задержании всех якобы причастных к убийству Захарченко.

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись с доказательством того, что в устранении Захарченко был прямо заинтересован Пушилин.

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