Задержание "крестного отца контрабанды" Альперина: в НАБУ сделали заявление

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному

Фото: НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАБУ.

"Задержан человек, которого следствие считает руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину", – говорится в сообщении.

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Как отмечается детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением Альперину уведомления о подозрении.

"Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – сообщили в НАБУ.

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Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ задержали Альперина 27 ноября, когда он явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Накануне Зеленский лично объявил Вадима Альперина в розыск, назвав его "одним из крестных отцов контрабанды в Украину". В связи с этим президент попросил украинцев обращаться на горячую линию НАБУ, чтобы помочь правоохранителям найти беглеца, обещав "ценный подарок" за помощь в поимке разыскиваемого.

А в прошлом году Вадима Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету.

Напомним, в августе от сотрудников СБУ сбежал основатель крупнейшей виртуальной сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвера. Преступник скрылся в аэропорту "Борисполь" непосредственно перед своей экстрадицией на родину – в Израиль. Спустя несколько дней он был задержан.

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