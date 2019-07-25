Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Задержание российского танкера Украиной: в посольстве РФ сделали заявление

25 июля, 16:21

Посольство и консульство РФ в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения


Посольство России в Украине пока не подтверждает и не опровергает информацию ряда СМИ о том, что экипаж задержанного в порту Измаила российского танкера отправляется домой. Об этом сказал представитель дипмиссии.

"Пока не можем подтвердить или опровергнуть эти данные СМИ. Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе, которые после были захвачены ФСБ вместе с 24 украинскими моряками. 


Видео: СБУ

Читайте также

В СБУ рассказали, что 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, название танкера "NEYMA" российскими владельцами изменено на название "NIKA SPIRIT".


Видео: Анатолий Матиос / Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, танкер, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Задержание российского танкера Украиной: в посольстве РФ сделали заявление". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержание в Украине танкера NEYMA: в России сделали циничное заявление

Сегодня, 16:18

Леонид Слуцкий проигнорировал то, что судно было причастно к агрессии России против Украины около Керченского пролива

СБУ задержала российский танкер NEYMA: все подробности онлайн

Сегодня, 16:38

Танкер блокировал украинские корабли в Керченском проливе перед их захватом ФСБ

Задержание российского танкера в Измаиле: известно, что судно делало в Украине

Сегодня, 15:42

В городской порт танкер NIKA SPIRIT, ранее носившее имя NEYMA, зашел 24 июля

СБУ задержала российский танкер: видео конфликта в Керченском проливе

Сегодня, 15:41

Во время операции российских военных танкер NEYMA заблокировал проход украинских кораблей под Керченским мостом

Как уложить ребенка спать: ТОП-7 полезных и простых советов

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

Семейные измены: кому и зачем это нужно

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

На какой руке следует измерять артериальное давление?

Несмотря на флаг ПА: Мадонна выступит на на "Евровидение"

Эмилия Кларк впервые рассказала о двух операциях на мозге

Отношения и карьера: кто кого

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Фирменная гарнитура Xiaomi по глобально низким ценам

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

Влияет ли капуста на рост женского бюста: вердикт ученых

Делай тело: как сжечь жир на животе
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь