Задержание российского танкера Украиной: в посольстве РФ сделали заявление

Посольство и консульство РФ в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения

Посольство России в Украине пока не подтверждает и не опровергает информацию ряда СМИ о том, что экипаж задержанного в порту Измаила российского танкера отправляется домой. Об этом сказал представитель дипмиссии.

"Пока не можем подтвердить или опровергнуть эти данные СМИ. Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе, которые после были захвачены ФСБ вместе с 24 украинскими моряками.

Видео: СБУ

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В СБУ рассказали, что 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, название танкера "NEYMA" российскими владельцами изменено на название "NIKA SPIRIT".

Видео: Анатолий Матиос / Facebook

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