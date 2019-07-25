СБУ задержала российский танкер NEYMA: все подробности онлайн

Танкер блокировал украинские корабли в Керченском проливе перед их захватом ФСБ

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила пресс-служба СБУ.

Как стало известно, владельцы танкера сменили его название после событий в Керченском проливе, и 24 июля танкер с измененным именем "NIKA SPIRIT" зашел в порт Измаила.

16:26 Пользователи сети в Украине в целом позитивно оценили действия СБУ по задержанию танкера "Нейма". В соцсетях не исключают, что российское судно задержали для обмена на военнопленных моряков

16:18 Глава комитета Госдумы РФ по международным деламЛеонид Слуцкий назвал задержание российского танкера не чем иным, как "государственным пиратством", обвинив Украину в преступлении.

16:15 Эксперты разошлись во мнениях о том, как может повлиять задержание российского танкера на договоренности об освобождении российских моряков.

Так, политолог Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что это может осложнить процесс.

В свою очередь дипломат Богдан Яременко, комментируя сайту "Сегодня" ситуацию, отметил, что задержание российского танкера скорее упростит и ускорит освобождение украинских моряков.

"Этот танкер использовался в спецоперации против украинских моряков. И, я думаю, его содержание полностью аргументированное, мотивированное и свидетельствует о качественной работе украинских спецслужб. Реакция России, естественно, будет бурной, эмоциональной, хамской. Но у россиян есть наши люди, наши корабли. И это может ускорить ситуацию с обменом. Это дает определенные дополнительные аргументы Украины в переговорах с Россией", – отметил Богдан Яременко.

15:42 Стало известно, зачем российский танкер зашел в порт Измаила и что он там делал.

15:17 СБУ опубликовала подробности и видео штурма российского танкера и задержание его команды.

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Видео: СБУ

15:16 Россия угрожает последствиями для Украины, если команда танкера будет взята в "заложники".

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – отметили в МИД России.

15:07 В Совете Федерации мгновенно отреагировали на задержание российского танкера. Зампредседателя комитета по международным делам Владимир Джабаров потребовал отпустить судно.

Напомним, в ноябре 2018 года после атаки ФСБ с применением оружия на украинские корабли в Керченском проливе 24 украинских моряка и три боевых корабля – два катера и буксир - оказались захвачены Россией.

Напомним, в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление, отметив, что такой договоренности не существует.

17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.

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