Задержание российского танкера в Измаиле: новые данные об экипаже и судне

Судовладелец пока не озаботился судьбой моряков и на связь не выходил

Танкер NIKA SPIRIT/NEYMA. Фото: Reuters

Экипаж танкера NEYMA, который 25 июля был задержан украинскими спецслужбами в Одесской области, составляет 15 человек, но судовладелец их судьбой пока не озаботился.

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на "информированные источники" в российской компании "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит танкер.

"Nika Spirit – это наш пароход", – сообщил на правах анонимности представитель судовладельца, отметив, что связаться с руководителем компании пока не удалось, поскольку он находится за границей.

В то же время, члены экипажа заявили, что чувствуют себя удовлетворительно.

"Пока российский судовладелец судьбой своих моряков не озаботился и на связь не выходил", – утверждает источник.

В компании "Волго-Донское судовое агентство" подтвердили, что продали танкер "Альтомар Шиппинг".

Напомним, что на данный момент СБУ, военная прокуратура и погранслужба завершили санкционированные украинским судом следственные действия на NEYMA – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Членов экипажа уже допросили.

Как мы уже писали, при помощи танкера "NEYMA", который тогда звался "NIKA SPIRIT", 25 ноября 2018 года пограничные войска ФСБ РФ заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе. А потом незаконно, с применением оружия 24 украинских моряка и три боевых корабля – два катера и буксир - оказались захвачены Россией.

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