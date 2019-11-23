Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Задержание судна с украинским экипажем в Малайзии: МИД раскрыл подробности

23 ноября, 15:12

Дипломаты держат дело на контроле, заявил Василий Кирилич

Судно New Orion / Фото: balticshipping.com

Судно New Orion / Фото: balticshipping.com

22 украинца и один россиянин, которые являются членами экипажа задержанного в территориальных водах Малайзии балкера New Orion, остаются на свободе, консул уже связался с ними, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Согласно информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы", – сказал украинский дипломат.

Он также рассказал, что основанием для задержания судна, как сообщила Морская полиция, было нарушение норм морского судоходства – спуск якоря без получения на то согласия.

Реклама

"Консул установил контакт с экипажем, обсуждены алгоритм дальнейших действий. Держим дело на контроле", – добавил Кирилич.

В тренде
Вернулись корабли, но пропали больничные: главные события недели
Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Согласно данным ресурса МarineTraffic, валовая вместимость построенного в 2003 году судна составляет 30 тысяч тонн, дедвейт – 52 тысячи тонн. Наибольшая длина и ширина судна: 191,5 × 32, 3 метра.

Ранее сообщалось, что судно New Orion (флаг Камеруна) с украинским экипажем на борту задержали в Малайзии 21 ноября из-за отсутствия разрешения на якорную стоянку.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Малайзия задержание украинцы за границей судно экипаж

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжить
Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжитьПроисшествия
В Киеве посреди улицы убили мужчину: подробности
В Киеве посреди улицы убили мужчину: подробностиПроисшествия
Тараканы, грязь и антисанитария: студенты в Харькове показали условия в своем общежитии
Тараканы, грязь и антисанитария: студенты в Харькове показали условия в своем общежитииХарьков
Украина увеличила импорт легковушек: откуда везут
Украина увеличила импорт легковушек: откуда везутАвто
Спасение танкера у берегов Одессы: видео
Спасение танкера у берегов Одессы: видеоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...