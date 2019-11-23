Задержание судна с украинским экипажем в Малайзии: МИД раскрыл подробности

Судно New Orion / Фото: balticshipping.com

22 украинца и один россиянин, которые являются членами экипажа задержанного в территориальных водах Малайзии балкера New Orion, остаются на свободе, консул уже связался с ними, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Согласно информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы", – сказал украинский дипломат.

Он также рассказал, что основанием для задержания судна, как сообщила Морская полиция, было нарушение норм морского судоходства – спуск якоря без получения на то согласия.

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"Консул установил контакт с экипажем, обсуждены алгоритм дальнейших действий. Держим дело на контроле", – добавил Кирилич.

Согласно данным ресурса МarineTraffic, валовая вместимость построенного в 2003 году судна составляет 30 тысяч тонн, дедвейт – 52 тысячи тонн. Наибольшая длина и ширина судна: 191,5 × 32, 3 метра.

Ранее сообщалось, что судно New Orion (флаг Камеруна) с украинским экипажем на борту задержали в Малайзии 21 ноября из-за отсутствия разрешения на якорную стоянку.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту:

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