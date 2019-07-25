Задержание танкера NEYMA: стали известны детали об экипаже судна

Украинские силовики уже успели допросить россиян и провести обыски на судне

В экипаж задержанного танкера NEYMA входили порядка 10 человека – все граждане России. Об этом сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

Там отметили, что экипаж полностью состоит из граждан РФ.

"Это судно класса река-море, значит, на борту экипаж 10-12 человек. Порт приписки – Таганрог, значит можно предположить, что из южных регионов. Требования российского законодательства таковы, что старший комсостав должен состоять из граждан РФ: капитан, старший помощник, старший механик и радиоспециалист – как минимум четыре человека", – сказали в профсоюзе.

Также допускается, что остальные члены экипажа могут быть иностранцами, но для их найма компания должна получить специальное разрешение и уведомить профсоюз.

"К нам такой информации (об иностранцах) не поступало", – сказали в профсоюзе.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские правоохранители обнаружили российский танкер 24 июля в порту Измаила, но уже под измененным названием. Владельцы судна пытались скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе. Но СБУ удалось узнать, что это за танкер по его номеру. Позже стало известно, что судно делало в Украине.

После того, как стало известно о задержании российского танкера, в Кремле начали угрожать Украине. "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – отметили в МИД России.

Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности о задержании танкера "Нейма".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Задержание танкера NEYMA: стали известны детали об экипаже судна". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"