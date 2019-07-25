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Задержание танкера NEYMA: стали известны детали об экипаже судна

25 июля, 17:34

Украинские силовики уже успели допросить россиян и провести обыски на судне


В экипаж задержанного танкера NEYMA входили порядка 10 человека – все граждане России. Об этом сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

Там отметили, что экипаж полностью состоит из граждан РФ.

"Это судно класса река-море, значит, на борту экипаж 10-12 человек. Порт приписки – Таганрог, значит можно предположить, что из южных регионов. Требования российского законодательства таковы, что старший комсостав должен состоять из граждан РФ: капитан, старший помощник, старший механик и радиоспециалист – как минимум четыре человека", – сказали в профсоюзе.

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Также допускается, что остальные члены экипажа могут быть иностранцами, но для их найма компания должна получить специальное разрешение и уведомить профсоюз.

"К нам такой информации (об иностранцах) не поступало", – сказали в профсоюзе.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские правоохранители обнаружили российский танкер 24 июля в порту Измаила, но уже под измененным названием. Владельцы судна пытались скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе. Но СБУ удалось узнать, что это за танкер по его номеру. Позже стало известно, что судно делало в Украине.

После того, как стало известно о задержании российского танкера, в Кремле начали угрожать Украине. "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – отметили в МИД России.

Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности о задержании танкера "Нейма".

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Тег россияне, танкер, экипаж, NEYMA

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Источник:

ТАСС

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