Задержаны двое подозреваемых в организации стычек с полицией в Черкассах в субботу – МВД

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении данным гражданам о подозрении

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/.

Задержаны двое подозреваемых в организации стычек с полицией в Черкассах в субботу – МВД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/521/f6a/5c8521f6a5915.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/521/f6a/5c8521f6a5915.jpg 2019-03-10T16:40:00+02:00 Украина В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении данным гражданам о подозрении

По факту произошедших в субботу событий на площади Дружбы народов в Черкассах правоохранители задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Указанные лица задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении данным гражданам о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что недовольство коррупцией в "Укроборонпроме" не должно порождать преступления на улице, да еще и против правоохранителей.

Министр призвал патриотов Украины думать о стране, а не сеять ненависть и хаос, что разрушает страну не меньше, чем коррупция.

Напомним, вчера, 9 марта, в Черкассах во время приезда президента Украины Петра Порошенко представители радикальной организации пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей и полицию. Как рассказали в полиции, активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили дежурные средства по усмирению разбушевавшихся активистов.

В результате столкновений пострадали 15 полицейских, в том числе и начальник ГУ НП в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый – ему рассекли лицо. Позже стало известно, что в больницу обратились 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения, 19 из них госпитализированы.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Отметим, аналогичная ситуация возникла и в Киеве. На Банковой произошли столкновения. Стычки произошли между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями. В ход шли петарды и файеры.

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