Задержки с выплатами медикам за апрель: Степанов обратился к Нацслужбе здоровья

От скорости работы НСЗУ зависит конкретный медицинский работник, который отработал в апреле

Медицинские работники, которые лечат больных COVID-19, должны в ближайшие дни получить 300% надбавки за апрель. Для этого Национальная служба здоровья Украины, должна ускорить подписание контрактов с соответствующими медицинскими учреждениями. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я требую от Национальной службы здравоохранения, как от центрального органа исполнительной власти, который в полном объеме обеспечен всем необходимым для заключения договоров и средствами для выплат, ускорить процесс подписания договоров. Хочу напомнить, что за всем этим стоят медицинские работники, которые ждут обещанную заработную плату", - сказал он.

Читайте также: Зарплаты медикам и пенсии: Шмыгаль объяснил, куда уходят деньги из Фонда борьбы с COVID-19

Министр подчеркнул, что от скорости работы НСЗУ зависит конкретный медицинский работник, который отработал в апреле и должен получить заработную плату.

"Очень надеюсь, что до конца этой недели, сегодня-завтра, большая часть медицинских работников начнет получать зарплату. Все зависит от Национальной службы здоровья Украины, когда медработники получат свою зарплату за апрель", – сказал Максим Степанов.

Реклама

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил наказанием за задержки доплаты медикам.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 16 847 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4143 человека, умерли – 456.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама