Загорает в колонии: появились фото Зайцевой из заключения

Елена Зайцева, которая отбывает 10-летний срок за смертельную аварию в Харькове, в которой погибли шесть человек, за решеткой принимает солнечные ванны.

Соответствующие фото в своем Facebook опубликовала Александра Заграничная, отметив, что снимки сделаны в Покровском исправительном центре № 79, расположенном в Днепропетровской области.

Девушку сфотографировали, когда она загорала в шезлонге в компании еще одной женщины.

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Автор сообщения написала, что вместе с Зайцевой отдыхает "еще одна мажорка по имени Валя".

"Вот так отбывают наказание те, у кого есть деньги. И те, у которых нет денег", - написала она, добавив несколько фото из швейного цеха.

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Сайт "Сегодня" решил уточнить ситуацию у адвоката Юлии Плетневой, которая представляла Зайцеву в суде.

"У Зайцевой нет каких-либо привилегий, она отбывает наказание согласно законодательству. Она точно работает", – рассказала юрист.

В свою очередь тюремщики пока не стали комментировать "солнечные ванны" Зайцевой на территории исправительного центра, но пообещали выяснить обстоятельства, при которых были сделаны фото, и дать ответ в ближайшее время.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда погибли шесть человек – пять на месте, еще один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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Изначально всю вину вменяли Зайцевой, однако позже следствие пришло к выводу, что Дронов также виновен.

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