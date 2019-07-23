Загоревшийся у берегов Мавритании украинский траулер затонул, есть погибшие

Сообщается о гибели двух рыбаков

Фото: "Думская".

Украинский океанский траулер "Иван Голубец", на котором 20 июля начался пожар, утонул у берегов Мавритании. О двух погибших на своей странице в Facebook сообщил бывший постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Согласно обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна "Иван Голубец" – судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже есть два подтвержденных погибших рыбаков. Капитан судна – крымчанин Сергей Тимченко, был в рейсе с украинскими документами. Также на борту было как минимум три кадета с фейкового подконтрольного оккупантам образовательного учреждения – "Керченского государственного морского технического университета", - написал Бабин.

Он отметил, что непонятные маневры судна перед инцидентом, странные действия команды во время попыток спасения корабля и другое позволяют специалистам предположить, что в трюмах судна "было что-то интереснее, кроме собственно рыбы".

"Что-то такое, что лучше никому не показывать", - констатировал Бабин.

По его информации, "Иван Голубец" находится в собственности украинской государственной компании и оперировался "латвийским бизнесменом украинского происхождения".

"То есть, как всегда, есть классический вывод госресурса налево и его беспощадная эксплуатация на износ, вместо приватизации. Причем – эксплуатация в плодотворном сотрудничестве украинских чиновников как с подконтрольными россиянам крымскими "учебными заведениями", так и Российским морским регистром", - добавил Бабин.

Напомним, 20 июля у берегов Мавритании загорелся украинский океанский траулер "Иван Голубец", на борту которого на момент возгорания находились 90 человек – граждане Украины и России. Пожар начался в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Маршал Крылов". Сообщалось, что погиб один моторист и есть пострадавшие.









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