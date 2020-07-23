Захват заложника в Полтаве: "террорист" изменил маршрут

В заложниках у мужчины полковник полиции

Мужчина, который в Полтаве взял в заложники полковника полиции, уже не едет в сторону Киева. Он изменил маршрут и сейчас движется по проселочным дорогам в пригороде Полтавы.

"Изменил маршрут, уже едет не в сторону Киева, а движется по проселочным дорогам в пригороде Полтавы. В автомобиле находится Шиян, принимаются меры по обезвреживанию преступника", – сказал нам спикер Полтавской области Роман Гришин.

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Напомним, ранее сообщалось, что мужчина с заложником – полковником полиции – ехал в сторону Киева.

"О нем могу сказать, что обоснованно подозревается в серии угонов транспорта на территории Полтавской области", – рассказал спикер Полтавской области Роман Гришин.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать мужчину. Чтобы избежать ответственности, он начал угрожать полицейским гранатой.

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