Захват заложника в Полтаве: "террорист" изменил маршрут

Мужчина, который в Полтаве взял в заложники полковника полиции, уже не едет в сторону Киева. Он изменил маршрут и сейчас движется по проселочным дорогам в пригороде Полтавы.
"Изменил маршрут, уже едет не в сторону Киева, а движется по проселочным дорогам в пригороде Полтавы. В автомобиле находится Шиян, принимаются меры по обезвреживанию преступника", – сказал нам спикер Полтавской области Роман Гришин.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина с заложником – полковником полиции – ехал в сторону Киева.
"О нем могу сказать, что обоснованно подозревается в серии угонов транспорта на территории Полтавской области", – рассказал спикер Полтавской области Роман Гришин.
Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать мужчину. Чтобы избежать ответственности, он начал угрожать полицейским гранатой.
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