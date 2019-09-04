Закон Ляшко и адекватная альтернатива: юрист объяснила разницу в законопроектах по борьбе с педофилами

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Ветирование президентоммВладимиром Зеленским закона № 6449 об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости, – правильный шаг.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала юрист Анна Маляр.

Эксперт напомнила, что Рада рассмотрела два законопроекта: № 6607 и № 6449 (он также известен как законопроект Олега Ляшко). Эти две инициативы кардинально отличаются друг от друга, первый – нужен Украине и мог бы решить проблему с педофилами, второй – весьма спорный и нарушает права человека.

"Эти законопроекты разные, как черное и белое. Почему депутаты поддержали законопроект Ляшко, они до сих пор не могут дать четкий ответ. По крайней мере, те, с которыми мне пришлось дискутировать на телевидении. Тем более, одни же и те депутаты проголосовали за законопроект Ляшко за основу и в целом и за альтернативный № 6607 в первом чтении. Почему они так голосовали, я не знаю. Возможно, это было связано с выборами. И, очевидно, это был такой популистский шаг, направленный на получение благосклонности электората", – говорит Анна Маляр.

Как объясняет юрист, законопроект Ляшко не представляет юридической ценности.

"Фактически, мы говорим о двух позициях: о применении химической кастрации и о реестре лиц, осужденных за половые преступления против детей. Законопроект Ляшко противоречит международным нормам по соблюдению прав человека, которые подписала Украина. Химическая кастрация – это не наказание, а процедура, как лечение зубов или прививка. В законопроекте Ляшко предлагалось применять химическую кастрацию как к больным, так и к здоровым. Что касается реестра, то лишь одной фразой упоминается он. Ни механизмов, ни принципов, как люди туда будут попадать, как будут удаляться, у кого будет этот список – это все не указывается", – рассказывает эксперт.

В свою очередь, № 6607 – адекватная альтернатива, добавляет Анна Маляр. И теперь будет шанс принять именно его.

"Этим законопроектом устанавливается, что химическая кастрация может применяться только к лицам, совершившим половые преступления против детей и по результатам экспертизы больным ппедофилией. Тогда им назначается лечение. Поэтому химическая кастрация – это лечение. Те, кто здоров, их не надо лечить. Они будут отбывать наказание по всей жесткости закона. Лечить будут лишь тех, кто болен. И кастрация применяется добровольно. Что касается реестра, то там речь идет о полуоткрытом реестре, который будет открыт для правоохранительных органов, для работников детских садов, и его задача – не допустить лиц, которые были осуждены за половые преступления против детей, к работе в детские сады", – продолжает юрист.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Принятым законом устанавливается, что теперь за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников будут наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным будут вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Принятый закон вызвал волну негодования у экспертов. Кто-то говорит, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины действительно очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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