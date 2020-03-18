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"Закрыли метро во Львове": новый ляп российских СМИ рассмешил Украину

18 марта, 12:48

Станислав Кожемякин

Пользователи представили, как бы выглядел львовский метрополитен, если бы он существовал

Российские пропагандисты, которых раньше неоднократно ловили на искажении информации об Украине, снова солгали, на этот раз – о ситуации вокруг борьбы с коронавирусом.

Так, сайт издания "Ведомости" опозорился в статье о карантинных мерах, которые ввели в Украине в целях противодействию эпидемии COVID-19.

Работники издания заявили, что среди всего прочего украинский президент Владимир Зеленский якобы распорядился закрыть метро во Львове.

16 марта глава государства действительно приказал ограничить работу метрополитена в стране, но, как известно, во Львове подземки нет.

Она есть лишь в Киеве, Харькове и Днепре. С последним российские журналисты, очевидно, и перепутали Львов – сейчас в статье исправили конфуз.

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Случившееся привлекло внимание пользователей соцсетей, которые высмеяли непрофессионализм россиян.

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Другие пошли еще дальше и представили, как бы выглядело львовский метрополитен, если бы он все же существовал.

Напомним, что в прошлом году руководитель российского пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст впервые признался, что его канал лгал о причастности Украины к авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия метро Львов метрополитен конфуз коронавирус пропагандисты

Источник: Сегодня

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