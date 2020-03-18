"Закрыли метро во Львове": новый ляп российских СМИ рассмешил Украину

Пользователи представили, как бы выглядел львовский метрополитен, если бы он существовал

Российские пропагандисты, которых раньше неоднократно ловили на искажении информации об Украине, снова солгали, на этот раз – о ситуации вокруг борьбы с коронавирусом.

Так, сайт издания "Ведомости" опозорился в статье о карантинных мерах, которые ввели в Украине в целях противодействию эпидемии COVID-19.

Работники издания заявили, что среди всего прочего украинский президент Владимир Зеленский якобы распорядился закрыть метро во Львове.

16 марта глава государства действительно приказал ограничить работу метрополитена в стране, но, как известно, во Львове подземки нет.

Она есть лишь в Киеве, Харькове и Днепре. С последним российские журналисты, очевидно, и перепутали Львов – сейчас в статье исправили конфуз.

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Случившееся привлекло внимание пользователей соцсетей, которые высмеяли непрофессионализм россиян.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Другие пошли еще дальше и представили, как бы выглядело львовский метрополитен, если бы он все же существовал.

Напомним, что в прошлом году руководитель российского пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст впервые признался, что его канал лгал о причастности Украины к авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году.

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