Закрытый кабинет и пропавшая печать: в горсовете Полтавы разгорелся новый скандал

В Полтавском горсовете новоизбранного секретаря Александра Шамота не пустили в рабочий кабинет, а после вскрытия двери обнаружили пропажу печати.

Как выяснилось, сегодня в 8:00 новоизбранный секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота пришел в горисполком, но его рабочий кабинет оказался закрыт, а ключи от него – пропали.

"Я не могу попасть в кабинет. Вместо того, чтобы работать и решать насущные проблемы города, мы вынуждены искать ключ и никто не знает, где он", – отметил Шамота и вызвал полицию.

Когда на место инцидента приехала полиция, из-за отсутствия ключа дверь пришлось вскрыть. Шамота в сопровождении правоохранителей вошел в кабинет и не обнаружил печати горсовета. Позже выяснилось, что печать находится у отстраненного с поста мэра Полтавы Александра Мамая. Экс-чиновник заявил, что считает себя легитимным городским головой и не намерен отдавать печать горсовета новоизбранному секретарю.

"Вот печать. Никуда она не пропала. Она находится у меня. Я тут постоянно на работе. На телефоне 24 часа в сутки. Если кто-то хочет решить меня уволить, то все необходимо делать в правовом поле", – заявил Мамай.

Ранее Мамай уже заявлял, что продолжает исполнять обязанности мэра даже после того, как Полтавский городской совет досрочно отправил его в отставку.

Напомним, депутаты Полтавского горсовета уволили всех заместителей Мамая, а его досрочно отправили в отставку. Мамай на заседание сессии не прибыл и заранее назвал его нелегитимным.

Решение путем тайного голосования поддержали 29 из 42 депутатов горсовета. "За" проголосовали все депутаты, которые приняли участие в голосовании. Как отметили депутаты, основаниями для такого решения стали "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан"