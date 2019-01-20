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"Заложили основу для нашей победы": Порошенко почтил память защитников Донецкого аэропорта

Сегодня, 11:05

Украинцы никогда не забудут героического подвига "киборгов", отметил президент

Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента.
"Заложили основу для нашей победы": Порошенко почтил память защитников Донецкого аэропорта //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/43d/a1e/5c443da1e4bb1.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/43d/a1e/5c443da1e4bb1.jpg Украина Украинцы никогда не забудут героического подвига "киборгов", отметил президент

Президент Украины Петр Порошенко 20 января почтил память защитников Донецкого аэропорта, которые вели его оборону в 2014-2015 годах. Украинские воины заложили основу для победы Украины, заявил глава государства на церемонии в Киеве, посвященной памяти погибших военнослужащих.

"Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы, и она придет. И, дай бог, чтобы в один уже мирный день на мирном и освобожденном Донбассе все мы с вами собрались на взлетной полосе Донецкого аэропорта, около его терминалов, около знаменитой вышки, чтобы мы стали там и просто помолчали, просто постояли, вслушиваясь в отголоски жестоких боев, и чтобы хотя бы на секунду представили и пропустили через себя то, через что прошли наши воины-киборги", – сказал Петр Порошенко.

По словам президента, Украина никогда не забудет героический подвиг киборгов.

"Вечная память защитникам Донецкого аэропорта. Никогда не забудем и не простим врагу, и не изменим тому, во что верим и за что боремся. Отстроим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской вышке всегда будет развиваться украинский флаг, который киборги поднимали снова и снова под пулями и снарядами", - сказал глава государства.

По его словам, "боль и благодарность побуждают нас помнить обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, за освобождение украинской земли". 


Напомним, в целом, оборона Донецкого аэропорта украинской армией продолжалась 242 дня с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

Читайте в материале "Сегодня" подробней, как "киборги" защищали Донецкий аэропорт.

Порошенко, оборона, военнослужащие, Донецкий аэропорт, киборги

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