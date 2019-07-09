Заместителя главы Укргосархива задержали на взятке: подробности

Чиновник в обмен на 10 тыс. долл. неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве

Взятка. Фото: НАБУ

Во вторник, 9 июля 2019 года, детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя председателя Государственной архивной службы. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро.

"Чиновник в обмен на 10 тыс. долл. неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" – до 9,8 тыс. долл. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго – в размере 4,8 тыс. долл. чиновника и разоблачили "на горячем", - говорится в сообщении.

Сейчас заместитель председателя Укргосархива задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

"Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ провели обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве.

В СМИ появилась информация о задержании исполняющего обязанности главы Фонда госимущества Виталия Трубарова.

Позже вице-премьер Украины Павел Розенко опроверг информацию о задержании Трубарова, заявив, что то находится на заседании правительственного комитета.

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