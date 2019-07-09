Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Заместителя главы Укргосархива задержали на взятке: подробности

9 июля, 18:48

Чиновник в обмен на 10 тыс. долл. неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве

Взятка
Взятка. Фото: НАБУ

Во вторник, 9 июля 2019 года, детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя председателя Государственной архивной службы. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро.

"Чиновник в обмен на 10 тыс. долл. неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" – до 9,8 тыс. долл. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго – в размере 4,8 тыс. долл. чиновника и разоблачили "на горячем", - говорится в сообщении.

Сейчас заместитель председателя Укргосархива задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

"Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ провели обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве.

В СМИ появилась информация о задержании исполняющего обязанности главы Фонда госимущества Виталия Трубарова

Позже вице-премьер Украины Павел Розенко опроверг информацию о задержании Трубарова, заявив, что то находится на заседании правительственного комитета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, СБУ, НАБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Заместителя главы Укргосархива задержали на взятке: подробности". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Контрабанда на миллионы: в СБУ отчитались о ликвидации международной "табачной банды"

Сегодня, 18:00

Контрабандные сигареты под известными мировыми брендами поставлялись в Евросоюз

НАБУ сообщило о подозрении министру Насалику: стала известна причина

Сегодня, 17:59

Антикоррупционеры обнаружили у министра энергетики скрытую серьезную сумму денег

На крупной взятке задержали чиновника Госагентства водных ресурсов Закарпатья

Сегодня, 17:44

Начальник управления требовал деньги за изготовление документов для расчистки русла реки Тиса

НАБУ и СБУ проводят обыски в Фонде госимущества

Сегодня, 16:53

Детективы пришли с обыском в ФГИУ в ходе расследования уголовного производства

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву

Златко Далич: Сборная России нас шокировала

Свитолина обняла Гаспарян после жуткой травмы

Россиянка "увидела" обстрел Донбасса. Прямо из космоса – Видео

Украинец Василий Ломаченко уничтожил британца Энтони Кроллу

Донбасс и первые шаги: Разумков о планах Зеленского

Ромарио начал встречаться с девушкой, которая моложе на 31 год

Лукашенко дал окончательный ответ касательно союза с Россией

Украина – чемпион мира по футболу! Как они это сделали?

Милота дня. Очаровательная Загитова с младшей сестрой

Качественные бутербродницы на Kasta за копейки

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Зеленский принял неожиданное решение, готовится фатальный закон

Мощный взрыв прогремел в воинской части, есть жертвы

Керченский мост не спасет: газета РФ описала ситуацию в Крыму
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь