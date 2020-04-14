Заморозки до -5 и штормовое предупреждение: синоптик уточнила прогноз погоды

Ближе к Пасхе будет теплеть, на сам праздник похолодает

В Украину уже пришли дожди и мокрый снег, а в ближайшие сутки ожидаются еще и заморозки посреди апреля. Днем завтра температура воздуха будет не больше 13 градусов и сильный ветер. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 15 апреля по всей Украине будет преобладать северо-западный ветер, временами с порывами до штормовых значений.

"Атмосферный холодный фронт (на фото), который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток. Поэтому осадки еще побудут ближайшей ночью в восточных областях, на юге, в Днепре и районах. А уже завтра днем ​​в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди. Воздух в среду предполагается холодный. Ночью заморозки 0-5 градусов ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных областей. На юге и востоке ночью 1-5 градусов тепла. Завтра днем ​​в Украине потеплеет, если это можно так сказать, до 7-13 градусов", – написала Диденко.

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Завтра в Киеве осадки маловероятны, атмосферный фронт уже будет далеко (карта). Ближайшей ночью вероятность заморозков 1-3 градуса, днем ​​в среду потеплеет до 8-10 градусов.

Сейчас атмосферный фронт пересекает Украину, и контрасты в зоне фронта значительные: перед фронтом 15-19 градусов, за фронтом 3-6 градусов. 16-17 апреля потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает, уточнила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 градусов ниже нуля. Днем в тот же день порывы ветра 15-20 м/с. Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса ниже нуля.

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