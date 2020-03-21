Заморозки и дождь со снегом: погода на выходных резко ухудшится

Синоптики обещают резкое снижение температуры в Украине на выходных, а также много осадков. Об этом сообщает Укргидрометцент.

Согласно данным на сайте, в субботу, 21 марта, в большинстве областях страны будет облачно. Пройдет дождь и дождь со снегом. Сухую погоду синоптики прогнозируют только в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Температура воздуха на западе составит 4-10 градусов тепла. В центре, на востоке и севере ожидается 6-11 градусов тепла. На юге будет 10-14 градусов.

Также на улице будет ветрено – скорость ветра 7-12 м/с.

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В воскресенье, 22 марта, станет еще холоднее, а осадки распространятся на всю территорию страны. Как указали в прогнозе, на территории западных, центральных и северных областей будет снег с дождем. В южных и восточных областях выпадет дождь.

Температура воздуха на западе, а также в Черниговской и Сумской областях днем снизится до -1-1. В центре ожидается 2-4 градуса выше нуля, на востоке – 4-6 градусов. На юге будет теплее всего – 6-11 градусов.

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Ночью на улице похолодает еще сильнее. Так, на западе и в центре температура будет от -1 до -3 градусов. В остальных областях будет колебаться от 2 до 6 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.

Напомним, ранее мы рассказывали, что синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Они дали прогноз погоды на весь 2020 год.

Кроме того, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух объяснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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