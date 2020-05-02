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Заморозки и продолжение аномалий: Укргидрометцентр составил прогноз погоды на май

2 мая, 06:33

Александр Панченко , Екатерина Степаненко

Но майские дожди с грозами пойдут по расписанию

Не смотря на то, что народные синоптики пугают прогнозами, утверждая, что Украину ждут две недели засухи, специалисты Укргидрометцентра уверены: в мае этого года погода мало будет отличаться от среднестатистической, разве что будет теплее.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида напомнил: обычно среднемесячная температура воздуха в мае составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Но в первой половине мая в большинстве областей Украины, а во второй половине месяца – в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах вероятны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе.

"Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через + 15 градусов, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южных регионах страны в первой половине мая, на остальной территории – во второй половине мая, – разъяснил нам Николай Кульбида. – Ныне в мае средняя месячная температура предполагается 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений (1981-2010 гг). Месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм, что в пределах (80-100%) средних значений за базовый период".

Подробнее о том, какая погода ждет Украину в последний месяц весны, читайте в материале: Жара, дожди и заморозки: прогноз погоды на май

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А еще в мае власти Украины собираются ослабить карантин. О том, какие запреты могут отменить, смотрите в сюжете:

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погода прогноз погоды май заморозки

Источник: Сегодня

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