Западной Украине снова не повезет: прогноз погоды на пятницу

Перед выходными в Украине еще больше усилится жара. А на Прикарпатье снова грозы

Пока на западе Украины только ждут улучшения ситуации – там снова дожди, в пятницу, 26 июня, почти на всей территории страны будет солнечная погода и жара, местами температура воздуха перевалит за 30 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра антициклон по имени Utz прикроет Украину от дождей, и они обойдут ее стороной – в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

"Локально польет на северо-востоке, а также дожди с грозами вновь пройдут в Прикарпатье. Температура воздуха поднимется до 26-32 градусов, на западе свежее – 24-28 градусов. Полного прекращения осадков, устойчивого сухого периода на западе Украины пока не видно", – написала Диденко.

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В Киеве завтра без осадков и 28-30 градусов. А вот ближайший дождь стоит ждать на День Конституции – 28 июня.

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Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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