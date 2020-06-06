Защитить границы Украины: где будут производить топливо для ракет "Тайфун" и "Гром"

В ближайшие недели восстановят производство ракетных комплексов для Минобороны

Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов "Вильха М", "Тайфун" и оперативно-тактических комплексов "Гром". Об этом сообщил прибывший на расположенное в Днепропетровской области предприятие министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Кабинет министров и СНБО приняли решение – развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем также занимается этот завод", – рассказал глава МВД.

По его словам, главная задача – чтобы КБ "Луч", Павлоградский химзавод и других оборонные предприятия смогли выпускать ракетные комплексы, способные защищать наши морские и сухопутные границы.

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Директор завода Леонид Шиман рассказал, что в феврале 2020-го указом президента была восстановлена ​​ракетная программа и внесены изменения в оборонный заказ.

Арсен Аваков на Павлоградском химзаводе / Фото: mvs.gov.ua В тренде Эпидемия коронавируса в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

"Уже в ближайшие недели мы восстановим производство ракетных комплексов для нужд Минобороны. Это касается "Вильхи М", "Тайфуна" и оперативно-тактических комплексов "Гром". Конечно, такое высокоточное вооружение значительно усилит военную способность Вооруженных сил, а в дальнейшем, мы хотим расширить производство и увеличить штат до полутора тысяч рабочих", – отметил Шиман.

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Напомним, в конце апреля на полигоне в Одесской области прошли очередные испытания ракетного комплекса "Вильха-М" .

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре 2019-го на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха". В 2020 году ожидаются дальнейшие поставки.

Видео: Минобороны Украины

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