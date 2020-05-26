Завербовал помощника Гройсмана: СБУ сообщил о подозрении российскому разведчику

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в вербовке начальнику российского разведывательного управления штаба Западного военного округа 74-го разведывательного центра. Об этом говорится на сайте СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что российский разведчик подстрекал украинцев к совершению госизмены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности государства.

"В 2017 году он также склонил заместителя руководителя Протокола Премьер-министра Украины (премьером был Владимир Гройсман, – ред.) в государственной измене. Украинский чиновник согласился собирать и передавать российским спецслужбам сведения в сфере обороны, экономики и внешних отношений Украины, циркулирующих в системе Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

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Следователи СБУ продолжают досудебное расследование в отношении представителей Генштаба Вооруженных сил РФ. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора, оперативное сопровождение обеспечивает Департамент контрразведки СБ Украины.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности блокировала попытки вербовки российской ФСБ высокопоставленного военнослужащего Военно-морских сил Украины.

Видео: СБУ

Кроме того, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередную попытку террористов так называемой "МГБ ДНР" завербовать жителя Днепра.

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