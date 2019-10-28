Зависимость украинских подростков от соцсетей растет: названы цифры

У каждого четвертого подростка портится настроение, когда нельзя выйти в соцсети

Значительно растет зависимость от социальных сетей. 44,7% подростков в рабочие (учебные) дни проводят в социальных сетях 4 часа и больше (34,1% среди парней и 54,6% среди девушек). А каждый десятый подросток признается, что проводит 6 часов и больше за играми на различных гаджетах (14,2% среди парней и 4,9% среди девушек)

Больше половины (55,4%) опрошенных признают, что проводят много времени в соцсетях (46,8% среди юношей и 63,3% среди девушек).

Практически каждый четвертый (23,9%) сообщил о том, что у него портится настроение, когда нельзя выйти в соцсети (19,6% среди юношей и 27,9% среди девушек), а еще 43,6% отметили – их родители говорят, что они проводят много времени в социальных сетях (35,7% среди юношей и 50,9% среди девушек).

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Авторы исследования пытались также выяснить, насколько родители контролируют своих детей. Оказалось, что взрослые преимущественно знают, где и с кем проводят время их дети — так ответили почти 80% респондентов. А 89% родителей знают о том, где проводят свободное время их дети по выходным дням.

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Заметим, что сидение подростков в соцсетях – довольное безобидное занятие на фоне того, что в Одесской области два 12-летних подростка насмерть забили бездомного .

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